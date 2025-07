La transformación de Simon: del portalámparas a la domótica

Simon no se vende, por muchas aproximaciones de compra que haya habido por parte de otras empresas. Así de claro respondió Sergio Vives a una pregunta que siempre se tiene que acabar haciendo a un empresario familiar. "No hemos heredado solo esta empresa de nuestros padres; somos los custodios para nuestros hijos. Mientras la familia esté como está, no se vende. Estamos ilusionados con el proyecto que tenemos por delante", afirma el presidente de Simon.

La gobernanza más allá del comité de dirección (nueve personas) de Simon la forman en distintos escalones un consejo asesor formado por cuatro personas externas a la familia, una junta de accionistas familiar y el consejo de administración, que se reúne una vez por semana con presencia del consejero delegado, Esteban Bretcha. "Nos obliga a una disciplina muy grande y a tener un modelo muy ágil por parte nuestra", subraya Vives.

Defender las raíces y mantener la apuesta por la fábrica de Olot (14.000 metros cuadrados), donde trabajan 237 personas, es innegociable. Allí se encuentra la Simon Academy, con cuatro años ya de vigencia, donde se forman empleados, no siempre fáciles de encontrar en una zona competitiva industrialmente y alejada del área metropolitana de Barcelona. La fábrica de Olot, en la cual se invirtieron 15 millones para su actualización, está dirigida por Laura Prieto desde enero de 2024: "Necesitamos formaciones técnicas en todos los niveles. Desde torneros y matricistas a ingenierías más complejas", señala.

"Intentamos traer personas de fuera de la comarca que quiera instalarse a vivir aquí. Es un orgullo para nosotros", explica Ricard Aubert. Desde Olot se fabrican unos 25 millones de piezas al año; 10.000 de ellas son productos acabados que se trasladan al centro logístico en Canovelles.