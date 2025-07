Junts reclama "el 100 % de la titularidad” del aeropuerto de Barcelona-El Prat y la creación de una filial catalana de Aena

El diputado de Junts en el Congreso, Isidre Gavín, ha defendido este viernes una visión “ambiciosa” para el aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha instado a no quedarse anclados en el debate sobre la ampliación de la pista. “Queremos un aeropuerto que nos conecte con el mundo, con las ferias internacionales como el Mobile, que atraiga talento y actividad económica de primer nivel”, ha reclamado en una conferencia en el Cercle d'Infraestructures. No obstante, ha advertido: “No nos podemos dejar secuestrar por este debate, no nos perdonaríamos dejar pasar el debate sobre la gobernanza”.

Desde Junts, ha explicado ante un centenar de empresarios del sector y cargos públicos, la aspiración es clara: “Queremos el 100 % de la titularidad de los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus”. Según Gavín, la creación de una filial de Aena en Catalunya permitiría garantizar la participación de las administraciones públicas territoriales, incluida la Generalitat, y corregir decisiones “centralizadoras” de la matriz estatal, como la concentración de vuelos en El Prat en detrimento de Girona o Reus.

“La conectividad de media y corta distancia con Europa está excesivamente concentrada de forma injustificada”, ha subrayado refiriéndose al exceso de rutas de compañías de bajo coste desde Barcelona. El diputado posconvergente había sido el responsable de negociar precisamente con el Ministerio de Transportes los temas aeroportuarios ya que fue secretario de Infraestructures i Mobilitat del Govern entre 2018 y 2022.

Pasajeros en el aeropuerto de El Prat. / EP

Rodalies de Catalunya, una filial

También ha destacado que el hecho de que Aena sea una sociedad cotizada en bolsa abre un espacio jurídico que permitiría avanzar en esa dirección: “Hemos hecho un análisis de lo que se puede hacer, y tenemos escenarios muy ambiciosos”. Para Gavín, “el modelo aeroportuario actual necesita repensarse” y esa gobernanza compartida es "imprescindible".

En relación con el traspaso de Rodalies, Gavín ha sido contundente al rechazar los términos acordados entre el Estado y la Generalitat: “Es una filial de Renfe”, ha criticado. “Este traspaso lo habíamos rechazado porque formaba parte del problema: la gestión se hace a 600 kilómetros de distancia. Es un modelo fallido, antiguo, que combatiremos”, ha avisado recordando que su propuesta era que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) gestionara el servicio, como hará con la lanzadera del aeropuerto o con las Rodalies de Lleida.

Imposición del operador

Gavín ha puntualizado que en el ámbito competencial hay diferencias entre el servicio ferroviario y el aéreo. Ha asegurado que el hecho de que Renfe sea completamente estatal permitiría que Rodalies se gestionara desde Catalunya tras una negociación política mientras que, con El Prat, como Aena no es completamente estatal, se debería trabajar con un escenario distinto.

No obstante ha defendido un cambio de modelo radical: “La movilidad se debe gestionar desde la proximidad. FGC tiene un tren parado y se llama al alcalde pero con Rodalies no. El Estado ha querido imponer su operador”. Y ha reivindicado la experiencia catalana en gestión ferroviaria: “La Generalitat tiene un operador moderno y eficiente”.

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, junto al diputado de Junts Isidre Gavín y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano / AJUNTAMENT DE MARTORELL

Ha advertido además del riesgo de no actuar con previsión en la red: “O se planifica ahora o dentro de cinco o seis años no se podrá hacer nada. Seguiremos en el colapso otros 30 o 40 años”. En este sentido, ha reclamado segregar el tráfico de mercancías de la red de Rodalies: “O se separan las mercancías o es insostenible compartir trazado”.

Negociar "carpeta a carpeta"

El portavoz de los posconvergentes en la Comisión de Transportes del Congreso ha defendido que el papel de Junts en el Congreso es negociar “carpeta a carpeta”, con el objetivo de blindar competencias y desenterrar proyectos que aumenten la inversión pública en Catalunya. Ha puesto como ejemplo los avances para la remodelación de estaciones como Martorell, Vila-seca y Figueres, o el proyecto para contar con un acuerdo que permita utilizar la estación de El Prat como nodo estratégico.

También ha mencionado proyectos clave como el de Vilamalla–Portbou, para tener una alternativa al túnel de El Pertús, y ha lamentado la “incapacidad absoluta” del Estado para cambiar de modelo de financiación o de movilidad. “El resultado empírico de los dos partidos que han gobernado está ahí”, ha resumido después de recordar los datos de infrafinanciación histórica de los proyectos de infraestructuras en Catalunya, validado por decenas de estudios e informes de toda índole.