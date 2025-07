Andrea Redondo, experta en inversión: "Si no te preparas, trabajar será una obligación, no una opción"

En un mundo cada vez más cambiante, depender únicamente del salario mensual ya no es suficiente para garantizar estabilidad y libertad financiera. Aunque el trabajo suele ser la fuente principal de ingresos, no siempre asegura un futuro económico sólido. Es por ello que los expertos en inversión recomiendan prepararse, formarse y no fiarlo todo al trabajo.

Este es el punto de vista de Andrea Redondo, experta en inversiones y libertad financiera con más de 44 mil seguidores en su Instagram (@elclubdeinversion). Es muy común, explica, la creencia de que mientras uno tenga trabajo tiene seguridad. "Ingresas, cumples... y sigues".

No fiarlo todo al trabajo

Lo cierto es que esto no siempre se cumple. "Si tu vida depende 100% del ingreso activo un cambio laboral puede desestabilizarte; te vuelves rehén de tu empleo; tu libertad se pospone indefinidamente; e incluso si te gusta tu trabajo, esto te afecta", asegura Redondo.

"Nadie garantiza estabilidad eterna, porque tus prioridades cambiarán y porque el retiro no se improvisa", sigue diciendo. Es por ello que resulta primordial la planificación y la diversificación, entre otras cosas.

Andrea Redondo habla de tomar el control. "Esta es una invitación a tomar control: si no construyes activos, dependes de tu esfuerzo constante. Si no te preparas, trabajar será una obligación, no una opción. Tener un plan te da libertad para elegir, no solo para sobrevivir", concluye.

Gestionar el dinero inteligentemente

En otra de sus publicaciones en Instagram, Andrea Redondo pone sobre que "hay que dejar de ver el dinero como algo malo o molesto". "El dinero es tan solo un bien activo que hay que saber manejar.

"Tener más dinero no te garantiza ser más feliz, pero hacerlo de forma inteligente, sí", resume.