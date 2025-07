Cuándo son las segundas rebajas de verano en Zara, H&M, El Corte Inglés

El inicio del verano no solo trae consigo la subida de las temperaturas y el cambio de rutinas, sino también la esperada temporada de rebajas, un pilar fundamental en el calendario comercial. Tras una primera fase de descuentos que suele comenzar a finales de junio, la atención se traslada a las denominadas "segundas rebajas" o "terceras rebajas", momentos clave en los que los precios se ajustan aún más para liquidar el stock restante antes de la llegada de las nuevas colecciones de otoño. Este periodo genera una considerable expectación entre los consumidores, ávidos de encontrar las mejores oportunidades. Mientras la mayoría de las cadenas participan en esta dinámica, el calendario exacto y la estrategia varían entre los distintos actores del sector. Firmas como Zara, por su modelo de negocio y su penetración en el mercado, marcan a menudo la pauta o, al menos, son objeto de un seguimiento particular por parte del público y los expertos.

El anticipo de Zara: fechas clave

En el ámbito del fast fashion, Zara ocupa una posición destacada, siendo una de las marcas cuyas estrategias de rebajas generan mayor interés. A diferencia de otras firmas que pueden invertir fuertemente en publicidad tradicional, el modelo de Zara se basa en otros factores, incluyendo la gestión de precios y la rotación constante de productos, lo que convierte sus periodos de descuentos en eventos con gran seguimiento espontáneo. Precisamente, el momento en que se aplican rebajas adicionales, más allá de los descuentos iniciales de julio, es un punto de considerable atención para sus seguidores.

Según información difundida a través de canales especializados en el análisis de las dinámicas de esta marca, como los gestionados por creadoras de contenido con amplia comunidad online, las "segundas rebajas" de Zara suelen tener una temporalidad predefinida. Estas fuentes, consideradas por sus seguidores como conocedoras de los mecanismos internos de la compañía de Inditex, han señalado recientemente los periodos en los que se intensifican los descuentos. Concretamente, se apuntaba a que, tras una primera bajada de precios en artículos seleccionados a principios de julio (mencionando una fecha como el miércoles 2, según el contexto temporal de la información original), se produciría una oleada de descuentos "más interesantes" a partir de la semana siguiente (señalando como referencia el miércoles 9 de julio).

Este tipo de anticipaciones genera un movimiento significativo entre los consumidores, que se preparan para aprovechar las reducciones adicionales. La estrategia detrás de estas fases sucesivas de rebajas permite a la marca dinamizar las ventas a lo largo de la temporada estival, mantener el interés del público y optimizar la rotación de su inventario, preparando el terreno para las colecciones de la siguiente temporada. La comunicación de estas fechas, aunque no provenga directamente de anuncios publicitarios oficiales, circula con rapidez a través de comunidades online, demostrando el impacto de la marca y el interés que sus movimientos comerciales despiertan.

H&M, El Corte Inglés y otros minoristas

Si bien la información detallada sobre las fechas exactas de las segundas rebajas facilitada por la fuente principal se centra específicamente en Zara, es un hecho que otras grandes cadenas de distribución y superficies comerciales también participan activamente en la temporada de descuentos veraniegos y, de manera habitual, aplican reducciones adicionales a medida que avanza el periodo oficial de rebajas. Este es el caso de gigantes del sector como H&M o El Corte Inglés, que, con modelos de negocio distintos entre sí y respecto a Zara, igualmente buscan liquidar stock y ofrecer atractivos precios a sus clientes durante el verano.

H&M, otra cadena de fast fashion con una fuerte presencia internacional, implementa sus propias fases de rebajas, que suelen seguir un calendario similar al de sus competidores principales, aunque con sus propias especificidades en cuanto a los artículos seleccionados y los porcentajes de descuento. De forma análoga a Zara, es común que introduzcan rebajas escalonadas, con descuentos iniciales seguidos de reducciones de precio adicionales sobre el producto restante a medida que transcurren las semanas de julio.

Por su parte, El Corte Inglés, como gran almacén con una oferta que abarca múltiples categorías de producto, aborda las rebajas de verano de una manera global. Si bien también inicia su periodo de descuentos a finales de junio o principios de julio, su estrategia a menudo implica la aplicación de porcentajes de descuento crecientes en sus diversas secciones (moda, hogar, complementos, etc.) a lo largo del mes de julio y principios de agosto. Aunque no siempre lo denominen explícitamente "segundas rebajas", la dinámica de reducción progresiva de precios cumple la misma función de liquidación de temporada. Determinar las fechas exactas en las que aplican las mayores reducciones puede ser menos predecible o depender de la sección, si bien la experiencia indica que la segunda mitad de julio suele concentrar las oportunidades más significativas.

Consejos prácticos para aprovechar las segundas rebajas

La llegada de las segundas rebajas presenta una oportunidad ideal para adquirir aquellos artículos que se quedaron pendientes en la primera fase o para buscar auténticos "chollos" con descuentos más pronunciados. Sin embargo, también implica enfrentarse a una menor disponibilidad de tallas y modelos, ya que parte del stock ya ha sido vendido. Por ello, abordar esta fase con una estrategia clara puede resultar beneficioso.

Los expertos en compras recomiendan tener identificados previamente los productos de interés. Consultar el catálogo online o visitar las tiendas al inicio del periodo de segundas rebajas permite evaluar la disponibilidad de los artículos deseados. Dada la velocidad a la que pueden agotarse las existencias, especialmente en plataformas online de firmas con alta demanda como Zara, ser rápido y tener la cesta de la compra o lista de deseos preparada en la web justo antes de la hora señalada para la aplicación de los descuentos adicionales puede marcar la diferencia.

Además, es aconsejable ser flexible y estar abierto a alternativas si el artículo principal no está disponible. Las segundas rebajas son un buen momento para descubrir prendas o complementos que quizás no se consideraron inicialmente pero que, con el descuento aplicado, resultan muy atractivos. Comparar precios no solo entre distintas marcas, sino también entre la tienda física y la online de una misma cadena, puede revelar diferencias. Finalmente, revisar la política de cambios y devoluciones durante el periodo de rebajas es crucial, ya que a veces puede presentar condiciones diferentes a las habituales.