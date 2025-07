¿Qué banco paga más por abrir una cuenta en 2025? BBVA, CaixaBank, Santander...

La batalla por captar nuevos clientes en el sector bancario españolvive uno de sus momentos más intensos. Con los tipos de interés en claro retroceso y la rentabilidad de los productos de ahorro casi en mínimos históricos, las entidades financieras han decidido echar el resto para atraer depósitos frescos. ¿Cómo? A golpe de talonario: ofreciendo hasta 760 euros en efectivo a quienes se conviertan en sus nuevos clientes.

Según un análisis del comparador financiero HelpMyCash.com, al menos una docena de bancos en España compiten con campañas que directamente regalan dinero. Entre ellos figuran pesos pesados como Banco Santander, BBVA, CaixaBank o Abanca, pero también otras entidades como Cetelem, Deutsche Bank, Imagin o Cajamar.

BBVA, el último en mover ficha con hasta 760 euros

La última maniobra destacada ha sido la de BBVA, que acaba de lanzar una promoción para quienes contraten su Cuenta Online. El banco ofrece hasta 63 euros mensuales durante un año (760 euros en total), a cambio de realizar ciertas operaciones: hasta 10 euros por usar Bizum, otros 10 euros por pagar con la tarjeta de débito, 10 euros más por domiciliar recibos del hogar y hasta 33 euros adicionales por domiciliar una nómina o pensión.

Lo más relevante es que no hay permanencia obligatoria, ni penalización si el cliente decide marcharse o simplemente no cumple los requisitos un mes concreto. "Cada mes se calcula la bonificación según lo que haya hecho el cliente. Si un mes no cumple nada, no cobra, pero tampoco paga nada", explican desde HelpMyCash.

Hasta 760€ por hacerte cliente: la feroz competencia entre bancos para ganar nuevos usuarios / Anna Puit

Más entidades con "cheques de bienvenida"

La estrategia no es exclusiva del BBVA. Abanca, por ejemplo, paga hasta 500 euros por domiciliar la nómina con un compromiso de dos años. Si la cuenta es conjunta y ambos titulares domicilian sus salarios, el incentivo se duplica.

Banco Santander, por su parte, entrega hasta 400 euros, mientras que Cetelem acaba de estrenar dos nuevas cuentas con bonificaciones de hasta 280 euros (250 euros por domiciliar ingresos durante seis meses y 30 euros adicionales por recibos).

CaixaBank, Deutsche Bank, Imagin o Cajamar también se han subido al carro de las campañas de captación con regalos en efectivo.

¿Dónde está la trampa? Atención a la letra pequeña

Los expertos insisten en la importancia de leer con lupa las condiciones antes de dejarse seducir por el dinero rápido. Algunas promociones exigen compromisos de permanencia de hasta cuatro años, lo que puede derivar en el pago de penalizaciones si el cliente decide marcharse antes.

"Incumplir una permanencia, incluso por causas sobrevenidas, supone devolver parte o la totalidad del incentivo recibido. Por eso es clave revisar la duración del compromiso y valorar si compensa", recuerdan desde HelpMyCash.

Los bancos buscan fidelidad en un cliente volátil

Detrás de estas agresivas ofertas está la necesidad de fidelizar a largo plazo. Atraer a un cliente con dinero directo puede ser rentable si luego contrata productos como tarjetas, préstamos, hipotecas o seguros. Pero la fidelidad sigue siendo el gran reto: según un estudio del propio comparador, ocho de cada diez españoles no descartan cambiar de banco en cualquier momento.