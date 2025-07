Seguridad Social confirma que con pensiones más bajas se puede cobrar un complemento en estos casos específicos

Tanto por jubilación, viudedad o incapacidad permanente, el sistema público de pensiones garantiza unas retribuciones mínimas, siempre que se demuestre una vulnerabilidad económica. En dependencia de los años de cotización, la base reguladora o los ingresos económicos se establecen las cuantías, aún así puede que la pensión resultante sea inferior a la pensión mínima.

En este caso, es posible solicitar un complemento a mínimos, como explica el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz. “Aquellos pensionistas cuya cuantía de pensión esté por debajo de la pensión mínima establecida, podrán solicitar un complemento siempre y cuando no superen un nivel de rentas establecido sin tener en cuenta el importe de su pensión”.

¿Cómo se determina la pensión contributiva?

Para calcular la pensión contributiva se tienen en cuenta “los años cotizados -cuantos más años cotizados, mayor será el importe de nuestra pensión- y, por otro, la base de cotización. No es lo mismo cotizar por 10.000 euros que por 3.000, por ejemplo; a mayor base, mayor será el importe de pensión”, señala el experto.

Sin embargo, quedarse sin empleo, pedir una excedencia para cuidar a un hijo o a un familiar mayor, haber tenido dificultades para encontrar trabajo o contratos a tiempo parcial -con menor base de cotización- son circunstancias que pueden desencadenar en bajas pensiones.

¿Cuándo solicitar un complemento a mínimos?

Estos pensionistas que, a pesar de cumplir los requisitos de jubilación, tienen cuantías de jubilación por debajo del mínimo legal pueden recurrir al complemento a mínimo, con montos que dependen de la edad del beneficiario y su situación familiar, y no superen un mínimo de rentas, afirma Muñoz.

“Si cobras una pensión de jubilación y eres mayor de 65 años y tu cónyuge no cobra ningún tipo de prestación, tu pensión podría incrementarse hasta alcanzar los 1.033 euros mensuales, siempre y cuando los ingresos que tengáis -excluida vuestra pensión- sean inferiores a 10.430 euros al año”, precisa el funcionario de la Seguridad Social.

Se puede solicitar un complemento en la pensión siempre y cuando no superen un nivel de rentas establecido. / Archivo

¿Qué se necesita para solicitar el complemento?

La Seguridad Social aclara que no todos los pensionistas con una prestación baja pueden acceder a este complemento, sino que deben cumplir como requisitos indispensables: residir en territorio español, no tener ingresos consolidados y las rentas no pueden exceder los 9.193,00 euros al año por rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales.

Si existen cónyuge a cargo o hijos dependientes, el límite se incrementa hasta 10.723 euros/año para la unidad familiar. A su vez, el importe puede ser absorbido por futuros aumentos de la pensión, y si se reconocen otras prestaciones periódicas, se ajustará automáticamente.

Asimismo, la Seguridad Social establece que los pensionistas que a lo largo del ejercicio 2025 perciban rentas acumuladas superiores al límite estarán obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo de un mes desde que se produzca.