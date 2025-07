Guardia Civil advierte: qué hacer si te pasa esto al sacar dinero en efectivo del cajero automático

En un contexto donde el pago con tarjeta o mediante NFC ya domina las compras cotidianas en España, el efectivo sigue siendo un recurso habitual, especialmente entre personas mayores. Sin embargo, retirar dinero de un cajero automático puede convertirse en un momento de tensión si la máquina falla, algo que no es tan infrecuente como se piensa.

Con un parque de cajeros cada vez más reducido y un uso menor del efectivo, los usuarios que acuden a retirar billetes pueden encontrarse con un problema: la operación es aprobada, pero el dinero no aparece. Por este motivo, la Guardia Civil ha lanzado un aviso para explicar cómo debemos actuar y así proteger nuestro dinero.

Qué hacer si el cajero no entrega los billetes tras aprobar la operación

Según las recomendaciones de la Guardia Civil, si realizas una operación en un cajero automático y la transacción es autorizada pero el efectivo no sale, lo primero es no abandonar el cajero. Muchas veces, el dinero puede salir con un leve retraso o incluso quedarse momentáneamente atascado en la ranura.

Los agentes aconsejan seguir estos pasos:

Esperar unos minutos: A veces el sistema necesita más tiempo para completar el proceso.

A veces el sistema necesita más tiempo para completar el proceso. Revisar la ranura de salida: Es posible que los billetes estén atascados justo antes de ser expulsados.

Es posible que los billetes estén atascados justo antes de ser expulsados. Contactar de inmediato con tu banco: Si tras esperar y revisar el cajero no obtienes el dinero, llama a tu entidad bancaria para reportar lo ocurrido.

Por qué es importante no irse del cajero sin comprobarlo bien

Que un cajero automático falle tras autorizar una retirada no es tan raro. Puede deberse a fallos mecánicos, problemas en el dispensador o incluso, en algunos casos, a intentos de fraude. Por eso, la Guardia Civil insiste en que la prudencia es clave: abandonar el lugar sin comprobar podría complicar el posterior reclamo ante el banco.

Además, conservar el recibo (si el cajero lo emite) o al menos anotar el horario exacto y el lugar donde ocurrió el fallo ayudará a tu entidad a rastrear la operación y darte una solución más rápida.

Así debes actuar si el cajero no entrega el efectivo tras retirar dinero, según la Guardia Civil / Archivo / Efe

Un recordatorio necesario en tiempos digitales

Aunque cada vez más españoles pagan sin necesidad de efectivo, todavía hay miles de personas —sobre todo mayores— que dependen del dinero físico para su día a día. Para ellas, saber cómo actuar ante un fallo del cajero es fundamental para evitar pérdidas que podrían comprometer su economía.

En definitiva, si el cajero no entrega el dinero, no te vayas sin esperar y revisar. Y si el efectivo no aparece, llama de inmediato a tu banco. La vigilancia y la precaución siguen siendo las mejores aliadas para proteger tu dinero.