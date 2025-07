Cambiar de trabajo y de sector a partir de los 30: "Si hay una vocación verdadera y ganas de implicarse, vale muchísimo la pena"

Nunca es tarde para dar un giro en la vida y, en muchas ocasiones, apostar por un cambio de rumbo —aunque dé vértigo— puede ser la mejor opción. Sobre todo, si se trata del terreno laboral. El informe ‘Movilidad sectorial y ocupacional de la contratación en España 2023’, elaborado por el SEPE y publicado en septiembre de 2024, mostró que la tasa de movilidad intersectorial de los trabajadores españoles fue del 18,11% en los contratos firmados en 2023, la más alta de los últimos cinco años. Por edades, las personas de entre 30 y 45 años representaban el grupo mayoritario y, sorprendentemente, los mayores de 45 años suponían el 16,64% del total.

Montse Parera es un ejemplo de esta tendencia. A sus 53 años, esta vecina de Gavà (Barcelona) ha pasado de trabajar en el ámbito administrativo y comercial a cursar un Grado Medio en Auxiliar de Enfermería (TCAE) en Davante. “Aunque disfrutaba de mi trabajo, los constantes viajes y el ritmo profesional no me permitían estar con la familia. Con mis hijos ya económicamente independizados y mi marido prejubilado, sentí que era el momento de replantearme mi vida laboral. Siempre he sido una persona empática y con ganas de ayudar a los demás, por lo que decidí dar un giro y apostar por un trabajo vocacional”, explica.

Según los datos recogidos en la edición de 2024 de las ‘Estadísticas de Formación Profesional del Sistema Educativo’ del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, el alumnado mayor de 30 años en FP de Grado Medio fue del 13,9% durante el curso 2022-2023, y en el caso de la FP de Grado Superior alcanzó el 17,6%.

¿Por qué se cambia de sector profesional?

Para Paco Isla, director académico de Davante, los factores que desencadenan estos giros son diversos. “Generalmente, hay un punto de inflexión. Puede ser un despido, una saturación profesional, una necesidad de conciliación o la toma de conciencia de que el camino actual no lleva a donde se desea. Pero también hay factores estructurales: la transformación del mercado laboral, la digitalización, los cambios en sectores tradicionales. Hoy, no es raro reconvertirse varias veces a lo largo de una vida laboral”, explica.

En este sentido, el perfil ha ido evolucionando. El director académico de Davante asegura que si antes era una persona adulta en situación de desempleo en busca de una segunda oportunidad laboral, ahora hay mucha más diversidad. “Hay más jóvenes que, tras comenzar estudios universitarios, se dan cuenta de que no es su camino. También más profesionales en activo que deciden redirigir su carrera hacia sectores con mayor proyección, o personas que abandonan empleos precarios para buscar una alternativa más estable”, apunta Isla.

Adrián Viñas (38 años) es licenciado en Filosofía y Letras y se dedicaba a la atención al cliente. Actualmente es Técnico de Imagen Diagnóstica y Medicina Nuclear. “Me movió la posibilidad de entrar al mundo sanitario, adquirir conocimientos y dedicarme a algo que realmente me apasionara y me aportara estabilidad”, afirma.

Otro cambio significativo fue el de Beatriz Cros Fons (58 años), que optó por la misma opción que Viñas tras más de 20 años dedicados a la formación en cocina a través del Aula Gastronómica que ella misma había creado. “Sentí que necesitaba un cambio, algo más relacionado con el entorno sanitario, donde pudiera estar más cerca de las personas en momentos importantes de su vida. Sentí la necesidad de renovarme, de seguir aprendiendo y de aportar desde otro lugar. Fue una decisión valiente, pero también muy meditada”, asegura.

Paco Isla, director académico de Davante / Cedida

La FP y la reorientación profesional

La Formación Profesional, a pesar de haber arrastrado durante muchos años la etiqueta de “plan B”, se ha convertido en la herramienta más útil para quienes desean cambiar su trayectoria profesional. “Les permite reorientar su carrera de forma ágil y eficaz. Forma en lo que se necesita hoy y en lo que se va a necesitar mañana. Sin embargo, aún no está valorada como debería. Arrastra viejos estigmas que ya no responden a la realidad. Hoy, estudiar FP no es solo una opción digna: es, muchas veces, la más inteligente”, defiende Isla.

Ese estigma rondaba la cabeza de Estiven Ballesteros (33 años), un colombiano que, tras vivir en Argentina y México, decidió venir a España en 2020, pocas semanas antes del inicio de la pandemia, y cursó el ciclo en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). “Antes pensaba que la Formación Profesional era una opción ‘menor’, algo que se hacía cuando no había más salidas. Pero eso cambió completamente. Descubrí que la FP es una vía muy sólida, práctica y orientada al mundo laboral. Es una formación exigente y de mucha calidad”, explica el colombiano.

Parera destaca que la experiencia le ha permitido adquirir conocimientos técnicos de TCAE, además de desarrollar habilidades personales como la escucha activa, la empatía y el trato respetuoso con los pacientes. “También he mejorado mi capacidad de organización y trabajo en equipo, y he aprendido a gestionar situaciones emocionales con serenidad y responsabilidad”, afirma. Coinciden con ella Ballesteros y Cros, y en el caso de Viñas añade que “he descubierto mi habilidad para enseñar, exponer y explicar contenidos”.

Cada vez más personas deciden cambiar de sector a través de la FP / Cedida

Estudiar en Davante

Parera, Cros, Ballesteros y Viñas optaron por Davante para cursar sus titulaciones de FP. La institución, nacida de la unión de MEDAC y MasterD, cuenta con 120 centros presenciales en España, ocho de ellos en Catalunya. “Para mí, la escuela ha sido como mi casa. La implicación que tuvieron mis profesores, los directivos y los compañeros en momentos difíciles que atravesé durante el curso fue crucial para lograr mis metas”, asegura Viñas, que actualmente trabaja en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde también realizó sus prácticas. Davante cuenta con más de 30.000 acuerdos y convenios con empresas top, y el 90% de sus alumnos consigue trabajo a los seis meses en sectores determinados.

Parera y Cros destacan que, a pesar de la diferencia de edad con sus compañeros, su experiencia fue muy positiva. “Me sentí muy integrada”, explica la segunda. Parera resalta especialmente la calidad de los docentes: “Además de estar muy bien preparados, saben transmitir los contenidos de forma clara y accesible”. En este sentido, el director académico de Davante subraya: “Trabajamos para ofrecer una formación flexible, acompañada y accesible, que se adapte a distintas realidades vitales. La clave está en el acompañamiento: nadie debería sentirse solo en un proceso tan importante”. La institución ofrece recursos para potenciar habilidades personales, además de orientación laboral y ‘networking’ desde el primer día.

Primer paso para cambiar de profesión

Isla recomienda no resignarse si alguien se siente atrapado laboralmente. “Estar perdido es el primer paso para encontrarse. Lo importante es no quedarse paralizado. Es fundamental buscar orientación, hablar con profesionales y explorar opciones sin prejuicios. En Davante estamos para acompañar esos cambios con realismo, pero también con confianza en las capacidades de cada persona”, afirma el director académico.

Ballesteros recomendaría la aventura a todo el mundo. “A cualquier persona que sienta que su vida necesita un nuevo rumbo, que quiera aprender algo nuevo o encontrar una vocación, le diría que no es tarde. La edad no es un límite. Lo importante es la voluntad de empezar. Yo lo hice con miedo, pero hoy estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de cambiar”. Por su parte, Cros afirma: “No es fácil, no es rápido y no es para quien busca una salida cómoda. Pero si hay una vocación verdadera y ganas de implicarse, vale muchísimo la pena. Aprender, cambiar, arriesgarse… siempre suma”. Viñas también pone en valor el cambio a través de la FP: “La FP te permite no solo aprender un oficio, sino vivirlo de forma directa y poder valorar sensaciones personales sobre el que será tu futuro empleo”.