La rotunda advertencia de un abogado laboralista: "Estos abusos de tu empresa son ilegales"

El mundo laboral está plagado de situaciones que, aunque frecuentes, son completamente ilegales. Así lo denuncia el abogado laboralista responsable del canal de Instagram "Un Tío Legal", quien ha creado una auténtica guía práctica para identificar y enfrentar los abusos laborales más comunes. Desde horas extra obligatorias hasta reducciones de jornada sin acuerdo, estas prácticas no solo son injustas, sino que vulneran derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Obligar a hacer horas extra es ilegal

Uno de los abusos más comunes en muchas empresas es obligar a los empleados a quedarse más horas. Según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son siempre voluntarias. Esto quiere decir que nadie está obligado a hacerlas y mucho menos si no se pagan. Si tu jefe te exige quedarte y tú no quieres —o no puedes—, no tienes por qué hacerlo. Además, el abogado recomienda grabar la conversación como prueba, en caso de represalias o despido.

Tus descansos no son opcionales: son un derecho

Otro de los puntos clave que recalca el experto es el de los descansos entre jornadas y semanales. Por norma general, debe haber al menos 12 horas de descanso entre un turno y otro, salvo excepciones recogidas en algunos convenios. Además, los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, que se pueden acumular en períodos de hasta dos semanas. También, en jornadas continuadas de más de seis horas, corresponde una pausa de al menos 20 minutos, aunque pueda ser recuperable. Cualquier vulneración de estos tiempos es denunciable.

Las vacaciones no se imponen de un día para otro

Uno de los abusos más denunciados por los trabajadores es el de las vacaciones impuestas sin previo aviso. Según la normativa laboral, todos los empleados tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año y deben conocer las fechas con al menos dos meses de antelación. Da igual si las propone la empresa o las solicita el trabajador: el plazo de aviso es obligatorio. Darte vacaciones de un día para otro o quitártelas sin previo aviso es una práctica completamente ilegal.

No te pueden bajar la jornada sin tu consentimiento

Una de las situaciones más graves y habituales es la reducción de jornada de forma unilateral por parte de la empresa. El abogado de Un Tío Legal es tajante: esto es ilegal. Reducirte de jornada completa a parcial no es una “modificación sustancial” del contrato, sino una extinción de contrato y creación de uno nuevo, que solo puede realizarse con tu consentimiento. Por eso, si te proponen firmar una bajada de jornada y no estás de acuerdo, no firmes. Si lo hacen sin tu aprobación, puedes demandar para recuperar tu jornada anterior y reclamar los salarios perdidos.

¿Qué puedes hacer si sufres alguno de estos abusos?

Lo primero, infórmate bien sobre tus derechos. Muchos trabajadores aguantan estas prácticas por desconocimiento o miedo, pero hay herramientas legales que te protegen. Si sufres cualquiera de estas situaciones, puedes denunciar ante la Inspección de Trabajo o iniciar un procedimiento judicial. Además, recopilar pruebas (mensajes, correos, grabaciones) te ayudará en caso de que haya que demostrar la infracción.