Javier Arizmendi, exfutbolista y experto en finanzas personales: "Para una inversión en tres años no puedes sufrir muchos vaivenes"

Invertir es una manera de hacer crecer tu dinero a lo largo del tiempo y alcanzar tus metas financieras. Ya sea que estés buscando generar ingresos pasivos, ahorrar para la jubilación o proteger tu patrimonio frente a la inflación, conocer cómo funcionan las inversiones es fundamental para evitar errores de bulto.

Javier Arizmendi llegó a jugar casi 200 partidos en Primera División vistiendo las camisetas del Atlético, Racing, Deportivo de la Coruña, Valencia, Zaragoza, Getafe y Mallorca. Desde que colgó las botas, se dedica al mundo de las finanzas y aconseja a futbolistas para que sepan gestionar mejor sus grandes beneficios.

Arizmendi, de 41 años, se ha pasado por el pódcast de emprendimiento y crecimiento 'Tengo un Plan', con más de 650 mil seguidores en TikTok, para exponer sus conocimientos sobre inversiones.

Hacer cajones de inversiones

Para el exfutbolista y experto en finanzas personales es importante "hacer diferentes cajones para las inversiones". Es decir, diversificar en las distintas opciones que ofrece el mercado y valorar, a su vez, cuáles son las más adecuadas a nuestras finanzas y al momento en el que nos encontramos.

"Para una vivienda que quiero comprarme dentro de tres años, en una zona que me gusta... pues a lo mejor tiene sentido el irte a algo con poca o sin volatilidad y sin una rendibilidad tampoco brillante", explica. El sector inmobiliario, explican en el pódcast, está muy bien valorado al tratarse de activos tangibles; una inversión recurrente.

¿Cuándo asumir vaivenes?

Según Arizmendi, es importante la planificación. Fijar un horizonte temporal hasta la consecución de lo que queremos tener en tres, cuatro o cinco años.

Los plazos son importantes a la hora de fijar los objetivos. "Tres años es corto plazo", subraya Arizmendi. A corto plazo, explica, no convienen inversiones arriesgadas e inciertas. "Ahí no puedes asumir muchos vaivenes, porque a lo mejor me llega el día en que necesito el dinero y ese vaivén es a la baja y tengo menos de lo que tenía hace seis meses", resume.

Si, por contra, perseguimos un objetivo más a largo plazo, "evidentemente te va a remunerar el sufrir curvas por el camino", concluye el exfutbolista.