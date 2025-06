Relevo en el Cercle con bomba informativa y un invitado sorpresa

Con la modesta entrega de un mazo entre Jaume Guardiola, ya expresidente, y Teresa Garcia-Milà, su flamante sucesora, hecha en presencia de Salvador Alemany, que representaba a los que les precedieron en el cargo, el Cercle d'Economia ha oficializado este lunes en Barcelona el inicio de una nueva etapa. Las palabras de despedida de Guardiola y de bienvenida de Garcia-Milà no han sido las únicas protagonistas de un acto donde la actualidad financiera y un asistente inesperado han tenido un papel protagonista.

En las primeras filas de la sala de actos de la influyente institución estaban los nuevos miembros de la junta -como el expresidente de CaixaBank, Jordi Gual, que será vicepresidente junto al hotelero Pau Guardans y la directiva de Colonial Carmina Ganyet-, pero también otros pesos pesados del mundo empresarial catalán, como Josep Santacreu, presidente de la Cambra, Antoni Cañete, presidente de Pimec, o Oriol Alba, secretario general de Cecot. Empresarios y directivos como Emili Rousaud (Factor Energia) o Felipe Campos (Agbar) también querían saludar el primer día en la oficina de la nueva presidenta del Cercle. Y junto a ellos, ataviado con un polo azul, aparecía por sorpresa Francesc Rubiralta, expresidente de Celsa, el gigante catalán de la siderurgia que vio en 2023 como la justicia arrebataba la propiedad del grupo industrial para entregársela a los fondos. Rubiralta está prácticamente desaparecido de la vida pública barcelonesa, ya que reside en Nueva Zelanda, y a penas se quedó unos minutos: Jaume Guardiola estaba empezando su discurso cuando, súbitamente, Rubiralta había desaparecido.

Entre el público también estaba el empresario Xavier Faus, que precedió a Guardiola en el cargo, y no ocultaba que era un día especial: "Es muy emocionante para el que cede el cargo y para quien entra; lo recuerdo con mucho cariño". Faus, no obstante, no se atrevía a dar consejo alguno a Garcia-Milà: "Sabe perfectamente lo que tiene que hacer".

Guardiola, que sigue muy de cerca todo lo relacionado con la opa lanzada por el BBVA sobre el Banc Sabadell, estaba en uso de la palabra en el atril cuando se produjo una noticia de impacto: el banco de origen vizcaíno anunció que no desiste de la operación para adquirir el banco catalán. Tras el acto, Guardiola conoció el anuncio por EL PERIÓDICO.

Ajeno a ello, durante su discurso, Guardiola ha hecho balance de su actividad, con especial recuerdo a las tres ediciones de las jornadas del Cercle que ha presidido y a las nueve notas de opinión (incluyendo la de rechazo a la opa) que se han publicado durante su mandato. "Son la esencia de esta casa, hablan de nuestra participación en el debate público y de nuestra voluntad de influir", recordaba Guardiola. "Y envejecen bien; si alguien las leyera vería que si nos hicieran caso muchas cosas no hubieran pasado y estaríamos mucho mejor", añadía el ya expresidente.

En su discurso, Guardiola ha tenido palabras de agradecimiento a Joan Mas Cantí, fundador y socio más veterano de la casa, con sus 96 años de edad, presente en la primera fila y, tras destacar que durante su mandato ha habido un cierto rejuvenecimiento de la institución, ha ironizado sobre el peculiar sentido de la palabra "joven" en el Cercle.

Entre el público le escuchaba su mujer, Marta Serra, que no ocultaba una cierta incredulidad ante el hecho de que Guardiola se retire de la vida pública: a su adiós al Cercle seguirá, el lunes de la próxima semana, su despedida del patronato de Esade. "No sé qué haremos ahora", sonreía Serra, que tiene la jubilación prevista para 2026.

Guardiola ha cerrado su último discurso público con estas palabras: "El Cercle d'Economia es la institución más importante de la sociedad civil catalana, humildemente espero haber estado a la altura".

Recuerdo a Josep Piqué

Teresa Garcia-Milà ha hecho un discurso más breve en el que presentó a su nueva junta y donde se ha permitido un atisbo de emoción recordando a Josep Piqué, que en su día presidió el Cercle y con quien había estudiado la carrera de Economía en los años 70 en Barcelona. "Fue una gran persona y la vida se le acabó demasiado pronto", ha manifestado Garcia-Milà sobre el que fuera también exministro de Aznar. La nueva presidenta de la entidad, la primera mujer en ocupar el cargo, también ha querido hacer un llamamiento a la captación de más socias: "Las mujeres aún son un porcentaje relativamente bajo dentro del Cercle", ha lamentado.

El primer día de Garcia-Milà en el Cercle ha tenido un final cinematográfico: los asistentes se han desplazado al auditorio de la vecina Pedrera para asistir al estreno del documental El Cercle. Al costat bo de la història. Los expresidents Jordi Pujol, Artur Mas y Pere Aragonès, así como la consellera de Economía, Alícia Romero, estaban en primera fila para ver una película que repasa 70 años de una institución que, por vez primera, tiene a una mujer al frente.