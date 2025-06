La fiscalía reclama acumular en un juzgado las querellas de los moderadores de Facebook

La Fiscalía de Barcelona ha planteado que todas las querellas presentadas por moderadores de Facebook por los trastornos psicológicos que han sufrido al revisar diariamente imágenes violentas se acumulen a la investigación que tiene abierta el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona contra una subcontrata de Meta, propietaria de la red social. La acumulación supondría que las pesquisas se desarrollarían en único proceso judicial y los afectados sumarían 31, entre ellos los 29 moderadores de contenidos que llevaron la semana pasada sus casos al juzgado.

La primera querella fue presentada en septiembre de 2024, a la que se le sumó meses después, en enero de este año, una segunda (esta ya iba contra Meta) y, por último, la interpuesta la semana pasada por 29 moderadores. El abogado de todas estas víctimas es el mismo: Francesc Feliu. La segunda y la tercera querella especificaban que el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ya tenía abierta una investigación, ante la posibilidad de que todas las acciones penales se unificaran, como ahora pide el servicio de siniestralidad laboral de la Fiscalía de Barcelona.

Los empleados de la subcontrata de Meta que trabajaban en Barcelona visionaban "asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, pedofilia, abusos de menores, desmembramientos, suicidios en directo, torturas, terrorismo, etc", según enumera la denuncia. El material altamente sensible debían verlo tres veces antes de censurarlo y los síntomas que denuncian los afectados son "ansiedad", "ataques de pánico", "mareos con desvanecimiento", "pesadillas", "trastornos del sueño" o "síntomas intrusivos", entre otros.

Sin medidas de protección

Los afectados que no fueron informados previamente de este tipo de contenido traumatizante que iban a ver y que la compañía "no implementa ninguna medida para protegerlos frente a ello, sino que al contrario, les exigen más productividad, tratando al trabajador no como una persona, sino como un objeto al que sustituir cuando este se enferma o acaba dimitiendo", según recoge la última querella.

Según los querellantes, "aunque formalmente los trabajadores estaban contratados" por la subcontrata CCC Barcelona Digital Services S.L.U , en la práctica era Meta quien ejercía el control real sobre la actividad laboral, ya que organizaba y dirigía el trabajo en función de propias necesidades productivas. Por tanto, Meta actuaba como verdadero empleador determinar las condiciones de trabajo de manera efectiva. Prueba de ello es que, cuando Meta dejó subcontratar el servicio de moderación con CCC, se produjo un despido colectivo por causas objetivas de toda la plantilla de moderadores de contenido, en fecha 22 de mayo de 2025.