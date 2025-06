60.000 catalanes trabajan en empresas sin ningún protocolo contra las olas de calor

Después de años sin oficialmente ningún muerto en el trabajo pese a las altas temperaturas, Catalunya acaba de inaugurar el verano y ya puede lamentar dos muertes por golpes de calor. Una trabajadora del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona llegó este pasado sábado a su casa después de su turno, cenó y cayó fulminada, según confirmó el consistorio barcelonés. Su caso, que todavía está pendiente de autopsia y determinar el origen laboral o no de las causas del deceso, se suma al de un obrero de la construcción que se cayó de un andamio en Tarragona y que dicha caída podría estar inducida -tampoco está confirmado- por las altas temperaturas.

Oficialmente, y a falta que se esclarezcan las causas de la muerte de ambos trabajadores, lo que requerirá, entre otros, de un largo y burocrático proceso, el último caso de un trabajador fallecido por golpe de calor oficialmente notificado ante el Departament de Treball fue en 2020. De hecho, la persona falleció en 2020, pero la empresa no culminó el proceso de notificación del deceso como accidente laboral hasta 2021, según cuentan fuentes de la conselleria de Empresa i Treball.

Los riesgos vinculados con las temperaturas extremas son cada vez más peligrosos, afectan a un porcentaje más elevado de la población y hacen especialmente relevante un sistema de prevención de riesgos laborales actualizado. FCC, la empresa para la que trabajaba la limpiadora fallecida, dispone de uno, pero hay 60.000 catalanes que faenan en compañías que carecen completamente de protocolos homologados, según el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Lo que dispara el riesgo de siniestro y especialmente estos días. Según indica la plataforma 'Meteosalud', una iniciativa lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Sanidad para medir el riesgo que suponen las altas temperaturas en distintas zonas del país, en Barcelona el calor empieza a ser peligroso para población a partir de los 30,4 grados.

A partir de esta temperatura se estima que aumenta exponencialmente el riesgo de que la población sufra daños en su salud, especialmente en el caso de colectivos que trabajan a la intemperie o en grupos de riesgo como niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas. Los registros de esta plataforma ya llevaban días activando avisos de nivel amarillo en Barcelona para alertar del riesgo que suponían las altas temperaturas para la salud de la población. El domingo, de hecho, había un aviso de este estilo activado para toda la jornada.

El 13% de las empresas no previene

Desde las centrales lamentan que la inversión que dedican las empresas en prevención es escasa y los servicios mayoritariamente externalizados y poco adaptados a la realidad concreta de muchas compañías, especialmente las más pequeñas. "Históricamente se ha aplicado un análisis sesgado de la prevención, se miran más las temperaturas externas, pero poco las circunstancias específicas de cada trabajador, si tiene patologías previas o no, si forma parte de un colectivo especialmente vulnerable o no a un rol, etc", afirma la responsable de salud laboral de la federación de Hàbitat de CCOO, Mònica Penas.

Cada tres meses, en cada centro de trabajo debería reunirse el comité de salud. Este es un organismo paritario formado por trabajadores y dirección que analiza, planifica y fiscaliza la prevención de riesgos laborales. El problema es que no todas las compañías lo tienen, ya que solo es obligatorio a partir de plantillas de 50 o más trabajadores y España la presencia de empresas de menor tamaño es inmensamente mayoritario, hasta el punto de que solo el 3% del total de sociedades registradas tiene más de 50 empleados.

Si no hay comité de salud es porque no hay sindicatos en la empresa que lo promuevan y ello abre un agujero en los sistemas de prevención de las empresas catalanas. Según los últimos datos actualizados por el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, referentes a 2022, un total de 60.022 trabajadores catalanes están empleados en compañías que carecen de un sistema homologado de prevención de riesgos laborales. Pese a que es obligatorio por ley, no disponen de él y no hay representación de los trabajadores que se lo reclamen en el 13,2% de las compañías catalanas.

Nueva normativa desde 2023

El caso de la limpiadora municipal barcelonesa de 51 años ha evocado el polémico deceso de otro limpiador municipal hace tres veranos, si bien este ocurrió en Madrid. Su muerte conmocionó a la opinión pública por las particularidades del mismo. A sus 60 años de edad, tenía un contrato de un mes y le había cambiado el turno a un compañero, angustiado por la necesidad de mantener el empleo tras estar parado. El caso de la trabajadora barcelonesa, empleada por FCC, es algo diferente, en tanto que ella era más joven y conocía más el oficio, ya que, según cuentan fuentes de la UGT, si bien temporal llevaba unos cinco años en plantilla y ya antes había hecho otras sustituciones.

Entre uno y otro deceso ha habido un importante cambio en la normativa laboral y desde 2023 las empresas tienen la obligación de tener protocolos específicos una vez la Aemet (o el servicio meteorológico autonómico) lance alertas naranjas o rojas por temperaturas extremas. Es decir, cuando el organismo active la alerta las compañías deben modificar parte de su operativa, adelantando o retrasando turnos para evitar las horas de más calor, dotando a los empleados de equipos adicionales contra la calor o directamente prohibiendo determinadas operaciones. El problema es que si no tienen sistema de prevención de riesgos laborales, como ocurre en el 13% de las compañías catalanas, no tienen donde recoger dicho protocolo.

Una modificación legal promovida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para tratar de acotar un riesgo laboral cada vez mayor y que si bien fue bien acogido por los sindicatos, estos lo consideran insuficiente y reclaman mayor inversión por parte de las compañías en prevención. "Cada verano es peor y si no actuamos no corregiremos esta tendencia de siniestralidad", alerta Penas.