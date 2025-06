Formación Profesional Dual, una apuesta segura para el futuro laboral

En un mercado laboral en constante cambio, donde las competencias prácticas y la especialización marcan la diferencia, la Formación Profesional (FP) se posiciona como una opción clave para lograr la incorporación laboral. Lejos de ser tan solo una alternativa a la universidad, la FP se posiciona como una elección para aquellas personas que buscan conseguir un empleo de calidad.

Y es que no solo brinda formación en conocimientos técnicos, sino que enseña competencias transversales como el trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad y la capacidad de adaptación, claves para desenvolverse en el entorno laboral.

Conectado con la realidad

En Catalunya, el nuevo modelo de Formación Profesional, que incluye la FP Dual del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha evolucionado para responder de manera ágil a las diferentes demandas del mundo laboral. Entre sus principales características destacan la vinculación del sistema educativo con el empleo, la formación modular, el reconocimiento de la experiencia laboral previa y la colaboración directa con empresas.

Desde el punto de vista empresarial, esta colaboración es muy positiva. Así lo explica, Carme Tomàs, directora de RRHH y Compliance Officer de Frime, empresa del sector alimentario con sede en Mercabarna: “Siempre hemos creído firmemente en la formación práctica. Colaboramos con centros educativos y universidades con convenios de prácticas. Esto nos permite tener una vía efectiva de incorporación de nuevo talento. Además, tenemos el galardón Happy Trainees, que reconoce a las empresas implicadas con los estudiantes en prácticas”.

Asimismo, destaca que la FP Dual ocupacional ofrece un perfil más especializado: “Los jóvenes que vienen de centros profesionales están más dirigidos a una posición concreta. Tienen muy claras las funciones que quieren realizar, mientras que los titulados universitarios suelen tener una formación más genérica”.

Carme Tomas, directora de RRHH y Compliance Ofiicer Frime «Por publicidad negativa o falta de implicación no se está valorando lo suficiente la Formación Profesional»

Más que una experiencia

Más allá de los datos y las reformas del sistema, lo que da verdadero valor a la FP son sus casos de éxito. Alumnos y alumnas que la aprovechan como trampolín para forjar su futuro. Este es el caso de Kateryna Voitko, quien llegó a España hace apenas tres años sin conocimientos del idioma ni formación previa, y que hoy trabaja con confianza y expectativas de futuro gracias a su paso por la FP Dual del SOC. “Me resultaba difícil encontrar mi camino y tener oportunidades laborales. La FP Dual me dio una vía clara hacia la integración”, explica Kateryna.

Ella ha cursado varios certificados profesionales en Mercabarna, centrados en la manipulación de alimentos, pescadería y logística y tras esto, cursó sus prácticas en Frime: “Me atrajo la posibilidad de obtener formación teórica y práctica al mismo tiempo, sobre todo para entender si esta profesión realmente era para mí”, cuenta. “No tuve dudas entre ir a la universidad o hacer Formación Profesional. Necesitaba incorporarme al mercado laboral lo antes posible y esta modalidad fue perfecta”.

Entorno de trabajo real

La incorporación al entorno laboral puede ser un desafío. Sin embargo, para Kateryna fue una experiencia transformadora: “Sentí nervios, pero también ilusión. Aunque mi español aún no era perfecto, todos fueron muy pacientes y amables”, recuerda. “El responsable de prácticas avisó al equipo sobre mi situación, lo que ayudó mucho a que me sintiera cómoda”.

Desde Frime también valoraron su paso con entusiasmo: “Kateryna es una persona excepcional. Desde el minuto uno mostró un gran interés por integrarse y aprender, superando todos los inconvenientes, como el idioma. Su motivación y resiliencia fueron claves. Demostró que con nosotros podía construir un futuro. Su contratación tras las prácticas fue casi natural”.

Kateryna Voitko, exalumna de FP Dual y trabajadora en Frime «Los profesores nos conocían muy bien y nos asignaron prácticas en los puestos más adecuados en Frime»

Una oportunidad para empezar de nuevo

Más allá de los aprendizajes técnicos, Kateryna destaca la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida. “Para mí, la FP Dual ha sido el inicio de una nueva vida: integración en la sociedad, independencia económica y motivación para seguir adelante. Me dio un soplo de aire fresco y confianza en el futuro.”

Por su parte, Carme subraya que esta modalidad formativa representa mucho más que una vía de selección: “Creo que muchas empresas aún no conocen realmente lo que ofrece la FP Dual. Algunas temen que los alumnos no estén preparados o que no tengan tiempo de formarlos. Pero eso son excusas. Si no formas tú a tus empleados, ¿cómo esperas tener profesionales implicados?”. Y añade: “Invertir en FP Dual es mucho más económico que una empresa de selección, y además es una forma real de ejercer nuestra responsabilidad social. Las empresas debemos implicarnos en el tejido educativo y social que nos rodea.”

Kateryna no duda en recomendar la FP Dual ocupacional: “Especialmente a aquellas personas que estén pasando por una situación difícil, como la falta de estudios o la migración, porque es una oportunidad real para empezar de nuevo”.