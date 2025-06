Delivery Hero sigue contemplando el cierre o venta de Glovo en España si las multas prosperan

Glovo cobra cada vez más importancia en el universo de Delivery Hero. El informe de balance de 2024 de este grupo alemán dueño de una docena de marcas de entrega a domicilio y con servicios anuales equivalentes a casi 50.000 millones de euros roza las 250 páginas y la plataforma catalana aparece mencionada 140 veces. Y no son pocas las que lo hace en relación con los quebraderos legales que le está causando la aplicación.

“Existe una incertidumbre significativa respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A. [denominación legal de Glovo] en España para continuar como negocio en marcha”, afirma en una de las declaraciones más contundentes.

El problema, en función de lo que va poniendo sobre la mesa el grupo alemán, son los gastos que acechan a la empresa. Lo primero, el montante asociado al nuevo modelo laboral por el que los repartidores pasarán a ser trabajadores asalariados (no autónomos), pero también lo que le puede reclamar la Seguridad Social por el tiempo en que no ha estado abonando lo que tocaba de estos sueldos y las multas que acumula Glovo del pasado por este asunto.

“Si estos riesgos se materializan de forma integral, dichos pagos podrían no ser satisfechos dentro de sus actividades operativas sin el apoyo financiero adicional en Delivery Hero”, afirma la compañía alemana, justo antes de advertir de la “incertidumbre significativa” sobre la capacidad de Glovo de continuar.

Mazazo reciente en los juzgados de Barcelona

Uno de estos riesgos ya empezó a materializarse esta pasada semana, cuando el juzgado de lo social número 11 de Barcelona confirmó la primera actuación de la Inspección de Trabajo en la capital catalana, en la que esta afloró 3.572 'riders' que operaron para Glovo entre 2015 y 2018, y desestimó el recurso de Glovo. Esta es la primera acta confirmada en Barcelona de un periodo incipiente en cuanto a actividad.

En una segunda actuación en Barcelona, en 2022, la autoridad laboral sancionó con 63,2 millones de euros por emplear a 8.331 falsos autónomos. Como esta acta hay decenas de ellas pendientes de juicio en toda España, si bien los veredictos pueden demorarse años y el signo no está claro al 100%, pues tribunales como el TSJ de Madrid han fallado a favor de la empresa. Informa Gabriel Ubieto.

Delivery Hero deja claro en su informe que pese a estar “explorando activamente diversas estrategias para mitigar estos riesgos” y “buscando continuamente la alineación con las autoridades locales” en estas disputas, si detectan un riesgo importante en cualquier mercado están abiertos a “interrumpir” sus operaciones allí. El primer ejemplo mencionado es Glovo. “Se ha identificado un riesgo que podría afectar negativamente el pronóstico de continuidad de la actividad”, dice, de nuevo, en relación con estas obligaciones de pago acumuladas.

Casi 500 millones provisionados

Hay que tener en cuenta que este ex unicornio barcelonés factura aproximadamente 2.000 millones de euros al año, pero aún no ha conseguido cerrar un ejercicio completo con beneficios. Es decir, que no tiene caja para multas. En este mismo documento, Delivery Hero reconoce tener provisionados 492 millones de euros para hacer frente a este asunto, aunque estima en hasta 770 millones de euros lo que se le reclama en España entre cotizaciones a la Seguridad Social no pagadas, cargos por demora en el pago, multas y reclamaciones de IVA.

No es su único problema: tiene otros 183 millones de euros reservados, por ejemplo, porque en Italia ha tenido una primera sentencia en contra respecto a la condición de autónomos de los ‘riders’. Y empieza a haber el mismo rumor de fondo en Portugal y Argentina.

Investigación europea abierta

A todo esto se suma la investigación abierta por la Comisión Europea el año pasado para dirimir si Delivery Hero y Glovo compartieron información sobre mercados, estrategias comerciales, precios o costes antes de ser comprada la una por la otra. Esto son, en el libro de cuentas, otros 400 millones provisionados por lo que pueda pasar.

Incluso así, el cofundador y consejero delegado de Delivery Hero, Niklas Östberg, aguanta el tono positivo. Respecto a Glovo asegura que con el nuevo modelo de contratación podrán “seguir ofreciendo la mejor experiencia de entrega a domicilio”, al tiempo que reducen las amenazas legales. Respecto al grupo en general, que siguen viendo “tremendas oportunidades” de crecimiento.