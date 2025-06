Uno de cada tres autónomos no tendrá vacaciones este verano, según ATA

Uno de cada tres autónomos asegura que no descansará este verano y el 25% está seguro de que no se tomará ni un día de descanso a lo largo de 2025, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Sin embargo, un 43,7% sí ha señalado que se va de vacaciones en verano, un 11,4% que lo hace, pero no en verano, y un 13,1% que se va a tomar unos días, pero aún no sabe en qué fechas, mientras que el 6,2% aún no sabe si cerrará este verano para descansar.

En comparación al año anterior, este 2025 podría tomarse vacaciones hasta el 68,1% de los trabajadores por cuenta propia, frente al 66,2% de 2024. Además, este año se ha incrementado la indecisión, porque hasta entre quienes teniendo la opción "no lo tengo decidido" han optado por responder que "no saben" y han pasado a ser el 6,2% en 2025, frente al 1,8% de 2024.

Además, el 12% de los encuestados afirman que llevan más de tres años sin cerrar por vacaciones, un 4,5% dos años o más y un 6,7% más de un año. Esto supone que un 23,2% de los autónomos no ha cogido al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de 365 días.

Preguntados los autónomos sobre si de forma habitual descansan unos días en cualquier época del año, el 62,7% asegura que sí y un 11,6% nunca descansa.

Motivos económicos

El principal motivo para no coger vacaciones en verano es porque no se lo pueden permitir económicamente, como afirma la mitad de los encuestados (50,4%) a lo que hay que añadir que para el 37,5% es la propia gestión del negocio la que no se lo permite.

Es decir, 9 de cada 10 autónomos que no veranea lo hace por un motivo económico o de gestión directa del negocio, a lo que podríamos añadir que para un 1,7% que acaba de iniciar su negocio no es viable tampoco para en este momento. Sólo el 8,6% de los autónomos afirman que el verano es la época de mayor actividad y directamente no se lo plantean.

De los que no se habían decidido (13,1%), el motivo principal es que dependerá de la propia evolución de la actividad en esos meses y lo va a decidir en el último momento (62,6%).

De los autónomos que optan por otras estaciones del año, el 46,8% es porque el verano es la época en la que su negocio tiene mayor actividad y, por ello, pasa los días de descanso a otros meses más adecuados. A ello se suma que la gestión del negocio les exige estar presente (28,6%).

Uno de cada diez (11,7%) prefiere tomarse vacaciones en otra fecha y la facilidad de ser su propio jefe así se lo permite. No se lo pueden permitir económicamente o tienen otros motivos un 13% de los autónomos. Además, más del 70% de estos autónomos que eligen otras fechas se centran en el otoño (50,7%) o el invierno (20,8%).

Para los que sí disfrutan de las vacaciones en verano, lo que prima es que baja su actividad (37,1%).

Hostelería y turismo

Por el tipo de actividad que desarrollan, en verano descansan en 2025 el 44,6% de los autónomos dedicados al transporte, el 43,2% de la construcción, el 33,8% de los comerciantes, el 30,2% de los autónomos dedicados a la agricultura y el 29,7% de la industria.

Entre los que menos, el 25,4% de la hostelería y un 10,2% de los que dependen del turismo. Éstos últimos, toman vacaciones en otra época del año mayoritariamente y uno de cada dos (el 49%) así lo ha manifestado.

Por sexos, casi la mitad (47,9%) de las autónomas asegura que se irá de vacaciones en verano frente al 40,7% de los hombres y son ellas principalmente las que también deciden aplazar ese descanso a otras épocas del año en las que baje más su actividad (14,2%).

Por zonas, los autónomos que desarrollan su actividad en zonas de costa, el 42% sí han pensado en tomar unos días de veraneo, frente al 46% de los considerados de interior. Tres de cada diez autónomos de costa (28,3%) asegura que no se tomarán vacaciones en verano, a lo que hay que añadir un 10,3% que no lo tienen decidido y un 13,3% que lo hará en otra época del año. En total son casi uno de dos autónomos de costa los que no descansarán en verano en España.

Sin empleados

De los autónomos que no descansará en todo el año, el 23,5% tiene trabajadores y el 26,7% no tiene. El 45% de los autónomos encuestados afirma tener empleados a su cargo y el 42,7% dice no tener. Además, un 14,2% que sí tiene trabajadores afirma que se irá en otro momento del año, frente a tan sólo un 8% de los que no tienen.

De esta manera, el perfil que más ha asegurado que se irá de vacaciones es el de una autónoma (47,9%) de un entorno urbano (51,5%) localizado en el interior del país (46%), con trabajadores (45%) y que no se dedica al turismo.

El periodo medio de las vacaciones es de entre dos y tres semanas (65% de los autónomos que veranean) y uno de cada dos (56,6%) lo que hace es cerrar completamente su negocio. Además, uno de cada cuatro se va de vacaciones porque tiene trabajadores que se pueden hacer cargo y un 16,2% compatibiliza vacaciones con trabajo, por lo que nunca desconecta del todo.