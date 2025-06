Eugènia Vila Vilaró: "Hay muchas ayudas para emprender, pero también para no tener que trabajar"

Entusiasta, vital y torrencial, Eugènia Vila Vilaró ha construido desde cero una empresa que factura dos millones de euros haciendo cosas sorprendentes con la luz y las moléculas, cosas que la mayoría de la gente tiene dificultades para entender. Establecida de nuevo en el Bages tras una etapa en Barcelona, lidera en E.Vila Projects una de las líneas de negocio más singulares de la industria de valor añadido en el centro de Catalunya.

Tiene un abuelo que fue un erudito en historia del arte en Manresa y una madre escritora, pero parece que pesó más la influencia del padre, ingeniero químico apasionado por los minerales. “Mira, si metes en una coctelera a esas tres personas y agitas, salgo yo. En la biblioteca de casa había cinco mil libros y siempre hubo mucho diálogo sobre cultura. Quizás por eso pienso que a la técnica se le puede aplicar la creatividad de un artista. Siempre he procurado hacerlo así y mantener los valores de sacrificio que viví en casa”, cuenta.

¿Cómo llega una licenciada en protocolo a las aplicaciones industriales de la luz?

Por casualidad. Por los conocimientos de idiomas que tenía, entré en una gran empresa alemana, Heraeus, y allí lo descubrí y me fascinó. Pero lo trataban como una actividad secundaria que no querían desarrollar. Así que decidí hacerlo por mi cuenta.

¿Así de fácil?

No. Pedí ayuda a Barcelona Activa, me establecí como autónoma y empecé a trabajar con una empresa italiana del sector, Helios. La primera persona que contraté fue mi madre, que con su enorme cultura me resultó muy útil. Luego se unió mi marido, que trabajaba en una gran multinacional norteamericana. Después se incorporó mi hijo, aunque con un proyecto autónomo dentro de la empresa. Y finalmente también mi padre se sumó para ayudar. ¡Toda la familia dentro! (ríe). Nos fuimos desvinculando de Helios, empezamos a volar solos y en 2008 lo que teníamos en Barcelona se nos quedó pequeño. Encontramos un espacio en Manresa, nos instalamos y volvimos a vivir aquí.

Explíqueme qué hace su empresa como si yo fuera un alumno de primaria.

La luz del sol contiene bandas de infrarrojo y bandas de ultravioleta, y cada una tiene diferentes utilidades industriales. Nosotros desarrollamos lámparas para generar la radiación que resuelve una necesidad del cliente, con el cuarzo como material principal. Los clientes han sido mis grandes maestros. A partir de las necesidades que nos explicaban y buscando soluciones es como realmente hemos aprendido. Al principio buscábamos el material necesario y lo montábamos, pero desde 2014 ya producimos la mayoría de las lámparas nosotros mismos, y las máquinas también las montamos enteras en Sant Fruitós.

Póngame algún ejemplo para entenderlo, que le he dicho que soy de primaria.

Imagínate que estás construyendo un Airbus. Al hacer el fuselaje, un robot va pulverizando una resina con un brazo, mientras con otro brazo, una radiación infrarroja la seca. O la moqueta de un coche: hay que darle la forma interior del vehículo, y eso se hace aplicando temperatura con infrarrojo, que la calienta pero no la daña. Otro ejemplo: Chupa Chups quiere hacer unos expositores de plástico con formas muy chulas que hay que moldear. Pero hay miles de tipos de plásticos con composiciones moleculares distintas. Nosotros los analizamos y diseñamos una radiación infrarroja óptima para moldearlos.

¿Y la ultravioleta?

La usamos sobre todo para desinfección. Por ejemplo, el envase de comida precocinada puede contener microorganismos que se eliminan con luz ultravioleta. O a los productores de embutidos se les pone penicillium, un hongo, en la tripa que actúa de envoltorio. Eso también se evita con ultravioleta. También estamos entrando mucho en la desinfección de agua, que con el cambio climático es importante aprovechar hasta la última gota. Y hemos desarrollado una técnica para eliminar los sulfitos del vino con una radiación que elimina el azufre que históricamente se ha usado para limpiar las barricas. ¡Ahora soy una mujer inventora! (ríe). ¡Ya tenemos seis patentes!

Durante la pandemia, casi se hizo famosa.

¡Fue increíble! Nosotros ya teníamos mucha experiencia en desinfección utilizando la banda C del ultravioleta, que rompe la cadena del ADN de los microorganismos, y nos ofrecimos al Ministerio de Sanidad para ayudar, pero nos dijeron que no molestáramos, que ese tipo de energía debíamos proponerla a las autoridades nucleares. En realidad, la radiación ultravioleta no tiene nada que ver con lo nuclear. Cuando oí eso pensé: si este es el nivel de los que nos tienen que salvar, ¡vamos a morir todos!.

Pero al final lo hicieron.

Sí, cuando los alemanes se encerraron y dijeron que no venderían más al exterior, todos vinieron a nosotros y produjimos 3.500 equipos de desinfección, con todo el mundo encerrado en casa, enfermo y muerto de miedo. A mi marido se le peló toda la piel del estrés. Además, no teníamos experiencia con los medios de comunicación, y de repente todos querían entrevistas: había días en los que uno de nosotros estaba en Telecinco mientras otro estaba en Antena 3. El president Torra nos vio en la tele y nos llamó para preguntarnos en qué podía ayudar. Fue útil, porque a través de Eurecat facilitó la validación oficial de los equipos, que se destinaron sobre todo a desinfectar espacios sanitarios. Muchas de esas aplicaciones se han quedado en consultas médicas y hospitales.

Con todo ese estrés, ¿al menos fue un buen negocio?

Nos permitió salvar la empresa mientras otras se quedaron por el camino. Pudimos contribuir a la lucha contra la epidemia y además tuvimos una actividad que nos mantuvo activos y que en parte hemos conservado.

¿Ser mujer le ha supuesto un hándicap?

Es horrible. Y siendo joven, aún más. Porque empecé a trabajar en este mundo antes de los treinta, y me han dicho muchísimas veces: “muy bien, niña, me lo has explicado muy bien, pero la próxima vez que venga tu padre”. Y cosas así. Ha llegado un punto en que, en ciertos países, me llevo a mi marido, mi hijo o un técnico para que esté a mi lado. Me podría llevar a un mono con corbata y se dirigirían a él antes que a mí. Es horrible, pero ya me da igual. ¿Lo queréis así? Pues así lo tendréis.

¿Nota alguna evolución a mejor?

En algunos sitios sí. En México, por ejemplo, hay una evolución rápida y mujeres con un nivel altísimo. Aquí no tanto. En los estudios técnicos hay pocas chicas. Es preocupante. ¿Por qué una chica renuncia a orientarse hacia trabajos técnicos, que están muy solicitados y mejor pagados? Me cuesta entenderlo. Las políticas de igualdad que se están aplicando no funcionan; deberían replantearse.

¿Cree que la Administración ayuda a los jóvenes emprendedores?

Sí, ahora hay ayudas de todo tipo. La gente debería aprovecharlas. En mi caso, han funcionado con mayúsculas. La gente tiene miedo de emprender, y es verdad que la burocracia limita mucho, porque solo con el lenguaje que usan ya te asustan, pero las ayudas existen y están muy desaprovechadas. Hay ayudas para emprender, pero también hay muchas ayudas para no tener que trabajar. Hay normativas que permiten que los empleados no trabajen si no quieren. Hay empresarios con depresión por cosas así que no lo cuentan por vergüenza. Hoy ser empresario es una profesión de riesgo. Por eso tiene tanto valor que haya directivos que den su tiempo en lugares como la Cámara para intentar mejorar las cosas.

¿El Bages es un buen lugar para tener una empresa?

Sí, poder trabajar aquí es un lujo. Las condiciones son muy buenas y estamos a un paso de Barcelona. El problema es que cuesta encontrar personal cualificado, sobre todo porque el transporte público con Barcelona es muy lento. Tenemos que intentar desarrollar nuestro propio talento y retenerlo, porque si no, los buenos trabajos quedan vacantes y, al mismo tiempo, se da la contradicción de que hay mucho paro.

La geopolítica está cambiando. ¿El comercio internacional también deberá cambiar?

Hay una tendencia a que cada país se cierre en sí mismo. La globalización se está invirtiendo. El mundo se está polarizando entre Asia y Estados Unidos, y Europa está quedando muy pequeña entre unos y otros. El motor de Europa es la industria del automóvil, y se han tomado muchas decisiones que nos han dejado en muy mala posición. Si los chinos vienen a producir aquí, solo quedará para los europeos el vehículo de gama altísima, que no será suficiente. Nosotros pensábamos fortalecer nuestra posición en China, pero quizás rectifiquemos y demos el paso a Marruecos. Hay expertos que consideran que Europa debe abrirse mucho a Marruecos e India.

Justo ahora que había aprendido chino…

¡Uy no! Aprender chino es un trabajo para toda la vida.