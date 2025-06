El abogado Juanma Lorente sobre si tienes un viaje y no te dan vacaciones: "Es bastante probable que el juez te dé la razón"

Llegan las vacaciones de verano y las preguntas van surgiendo en muchos trabajadores sobre cómo solicitarlas o cuales son sus derechos a la hora de que te las adjudiquen. Hay un mito o creencia de que la empresa puede elegir la mitad de tus días de las vacaciones y no es cierto. Lo que debes saber es que el derecho a vacaciones de los trabajadores en España está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38, por lo que es muy importante conocerlo. Este punto establece que cada trabajador tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, los cuales son remunerados, es decir, el trabajador recibe su salario normal durante este periodo de descanso.

Las vacaciones deben ser acordadas entre el empleado y el empleador, buscando siempre un consenso. La normativa establece que el período de disfrute de las vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, respetando lo estipulado en el convenio colectivo o, en su defecto, lo acordado individualmente. Además, el trabajador debe ser informado del calendario de vacaciones con al menos dos meses de antelación, tal y como especifica el Estatuto de los Trabajadores: "el trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute".

El periodo de vacaciones no puede ser sustituido por una compensación económica, excepto si el contrato de trabajo se extingue y el trabajador no ha podido disfrutar de sus vacaciones. En este caso, el trabajador tiene derecho a recibir una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados.

Es importante destacar que las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural para el que se conceden, y generalmente no se pueden acumular para años posteriores, a menos que se establezca un acuerdo específico. Además, el periodo de vacaciones no debe coincidir con una incapacidad temporal del trabajador (como una incapacidad derivada del embarazo, el parto o la lactancia), a menos que el trabajador y el empleador acuerden lo contrario y siempre que el trabajador esté en condiciones de disfrutarlas.

¿Qué pasa si la empresa te niega las vacaciones?

Si la empresa niega las vacaciones, el trabajador puede tomar medidas legales. Según un video del abogado laboralista @juanmalorentelaboralista, con casi 300,000 seguidores en TikTok, se puede denunciar esta situación.

“Imagina que tienes un viaje pagado en agosto y cuando vas a solicitarle las vacaciones a la empresa, esta te dice que no”, explica el abogado en su video. Lo primero que debes saber es que tendrás que reclamar por la vía judicial, y lo más importante: tienes 20 días hábiles para iniciar este procedimiento. El Juzgado de lo Social será el encargado de resolver la cuestión, escuchando los argumentos de ambas partes y tomando una decisión irrecurrible. El Estatuto de los Trabajadores también indica que “el procedimiento será sumario y preferente”, es decir, se resolverá de manera ágil.

“Si tú entiendes que la empresa te ha negado las vacaciones solo para fastidiarte y no tiene una razón fundamentada para esa negación, es bastante probable que el juez te dé la razón y puedas disfrutar las vacaciones en el período que querías”, concluye el abogado laboralista.