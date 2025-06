Nuevos préstamos para ayudar a los jóvenes a pagar su primera vivienda

El próximo 30 de junio entrará en vigor en Catalunya una nueva línea de financiación pública que busca dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a la vivienda. Se trata de los Préstamos Emancipación, una iniciativa que permitirá a jóvenes de entre 18 y 35 años financiar la entrada de su primer hogar sin pagar intereses. La medida, impulsada por el Institut Català de Finances (ICF), cubrirá hasta el 20% del precio de compra del inmueble, con un límite máximo de 50.000 euros. El 80% restante podrá ser financiado mediante hipotecas tradicionales por parte de las ocho entidades bancarias adheridas al programa.

El objetivo del Govern es ayudar a los jóvenes que, aunque pueden afrontar una hipoteca, no disponen de los ahorros necesarios para cubrir la entrada. Los préstamos públicos no generarán intereses y el capital no deberá devolverse hasta que se haya amortizado completamente la hipoteca. El plazo de carencia será de hasta 30 años, tras los cuales los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco años para devolver el importe recibido.

Viviendas protegidas

Las viviendas adquiridas mediante este programa pasarán a formar parte del parque de vivienda protegida (VPO) de forma permanente, lo que permitirá aumentar la oferta de inmuebles asequibles en Catalunya. En caso de que el propietario decida vender la vivienda, el precio estará limitado al coste de compra original, ajustado por la inflación y por el valor de reformas justificadas. Así, se garantiza que el inmueble siga siendo accesible sin que el propietario pierda su inversión inicial.

A partir del 30 de junio, jóvenes entre los 18 y 25 años de edad podrán solicitar el préstamo

500 millones de euros

El Govern destinará 500 millones de euros durante el periodo 2025-2029 para financiar esta iniciativa, con una dotación anual de 100 millones. Estos fondos serán aportados por la Generalitat, a través de la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC), y gestionados por el ICF. A su vez, el instituto ha formalizado un convenio con las entidades financieras participantes, que asumirán la financiación del 80% restante del valor de las viviendas.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 30 de junio a través de la página web del ICF. Una vez aprobado el préstamo, el solicitante deberá tramitar la hipoteca con alguna de las entidades adheridas al programa. Las condiciones hipotecarias serán pactadas directamente entre el banco y el cliente, con un plazo máximo de amortización de 30 años.

El papel clave del ICF

La creación de esta nueva línea se enmarca en un amplia estrategia del Govern para garantizar el acceso a la vivienda y fomentar la emancipación juvenil. Desde 2018, el ICF ha financiado 4.371 viviendas de alquiler social y asequible en Catalunya con una inversión total de 385 millones de euros.

Entre los proyectos destacados se encuentra la promoción de 121 nuevas viviendas de alquiler social en el barrio de Magraners, en Lleida, desarrollada por Soluciones Viviendas Magraners 88 SL, de las cuales 35 estarán destinadas a menores de 35 años, con el objetivo de promover el arraigo y la emancipación juvenil.

Para 2025, el ICF ha previsto un presupuesto récord de 1.326 millones de euros, de los cuales 600 millones se destinarán a financiar vivienda social. Esta asignación representa el 45% del total del presupuesto.

Con estas iniciativas, el ICF trabaja en incrementar el parque público de vivienda social y garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía junto a la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

Información para solicitar la ayuda

Requisitos de acceso

Estar empadronado en Catalunya

Tener entre 18 y 35 años

Adquirir una primera vivienda que deberá ser residencia habitual

Los ingresos brutos anuales del conjunto de personas que vivirán en el inmueble no puede superar el IRSC multiplicado por 6,5

¿Cómo solicitar el préstamo?

Se debe solicitar a través del Espacio Cliente de la banca digital del ICF

¿Puedo solicitar el préstamo junto a otras personas?

Se permite más de un solicitante, siempre que cumplan los requisitos. Eso sí, el préstamo cubre hasta el 20% del valor de la vivienda al margen del número de solicitantes

¿Qué bancos ofrecen el resto de la financiación?

Las entidades bancarias que participan en el programa son: