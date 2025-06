¿Tienes aire acondicionado en casa? Evita estos errores que señala la OCU y ahorrarás mucho

Llega el intenso calor veraniego y no hay mejor aliado que el aire acondicionado para poder soportar las altas temperaturas. Un electrodoméstico que ayuda a hacer más llevadero el calor, imprescindible en oficinas, centros comerciales y supermercados. En casa, eso sí, su uso indiscriminado puede resultar en sorpresas desagradables en la factura de la luz al final del mes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido unas recomendaciones, "algunos trucos para sacarles más partido y cosas que es mejor no hacer si no quieres que la factura eléctrica se te dispare". Estas son las cinco cosas que un experto no haría con su aire acondicionado.

5 errores que hay que evitar

Regularlo a 18 ºC. Llegar de la calle a casa, sudado y con mucho calor, hace que resulte tentador poner la temperatura del aire acondicionado lo más bajo posible para que la casa se enfríe rápidamente. Esto, sin embargo, es un error, señala la OCU. "Ajustar la temperatura a 18°C no hace que la habitación se enfríe más rápido. El equipo tardará exactamente lo mismo en alcanzar 24°C, que es ya una temperatura muy agradable, pero luego seguirá trabajando para intentar llegar a 18°C y gastará más electricidad para ello. Además, si mantienes el aire acondicionado a la temperatura más baja posible, la casa se te quedará tan fría que vas a necesitar ponerte un jersey. Cada grado enfriado de más supondrá aumentar un 7% el consumo del aparato, como mínimo, y tu factura", argumentan.

La recomendación es mantener una diferencia de unos 8 grados con el exterior. Para que la habitación se enfríe más rápido puedes utilizar las funciones 'Turbo' o 'Power cool' que tienen algunos aparatos.

No limpiar nunca los filtros. Para que el aire condicionado funcione de manera óptima es imprescindible que esté limpio. "Limpiar los filtros hará que el sistema funcione de manera más eficiente. Por eso, igual que cuando va a empezar el frio conviene revisar la caldera, es conveniente hacer una limpieza y revisión anual del aire acondicionado. Un filtro obstruido puede aumentar el consumo de energía entre un 5 y un 15%", defienden.

El ventilador, alternativa. No siempre hay que recurrir al aire acondicionado. En verano, el ventilador se erige como una alternativa mucho más económica y que también puede aliviar el calor. "Los ventiladores no solo son más baratos en el momento de compra, también durante su funcionamiento. Usar un ventilador a baja velocidad durante diez horas al día durante todo el verano costará menos de 15 euros en total para muchos ventiladores. Y la mayoría de los ventiladores podrían funcionar todo el día durante el verano y costarte solo alrededor de 30 euros en electricidad. Por otro lado, un aire acondicionado costará en torno a 300 euros, dependiendo del tamaño de la unidad", dicen desde la OCU.

Dejar escapar el frío. Para que el aire acondicionado sea efectiva es primordial que no se escape el frío. Es decir, mantener la casa bien aislada, cerradas puertas y ventanas. "Si el aislamiento general de tu casa es inadecuado, conviene mejorarlo porque al final ahorras dinero y ganas comodidad", añaden.

Poner el aire y el horno al mismo tiempo. Por último, hay que evitar usar electrodomésticos al mismo tiempo que el aire acondicionado. El horno, la secadora de ropa o la plancha producen bastante calor. "Si los usas al mismo tiempo que el aire acondicionado, le pides un esfuerzo extra a tu aparato que hará que consuma más. Así que es algo que debes procurar evitar siempre que sea posible", concluyen.