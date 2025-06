La Generalitat reactiva el concurso de traslados del que están pendientes 2.000 funcionarios

La Generalitat tiene luz verde para reactivar el proceso de traslados del que estaban pendientes más de 2.000 funcionarios catalanes. Estos estaban en vilo, directa o indirectamente, de la resolución de la 'convocatoria 824', impugnada por un opositor al que las bases del proceso le vulneraron los derechos fundamentales, según determinó un juzgado de primera instancia.

El Govern recurrió la decisión judicial, pero hasta no tener una sentencia favorable no podía reiniciar todo el proceso de asignaciones de plaza. Proceso que, pese a todavía no tener una resolución favorable, sí ha podido reiniciar. Los afectados llevan más de un año a la espera de la formalización y cierre del proceso.

Según explican fuentes consultadas de la conselleria de Presidència, el juzgado número 12 del contencioso administrativo de Barcelona ha emitido una interlocutoria que admite los argumentos de la administración catalana y le permite continuar con el proceso hasta que no haya una sentencia firme.

La impugnación de la convocatoria 824 en realidad afecta a dos colectivos. Por un lado, está un grupo de centenares de funcionarios que ya tienen su plaza en la administración, pero están a expensas de trasladarse a otra. Aquí es donde el afectado demando y la Generalitat tuvo que parar el proceso.

Y, por el otro, están los propios implicados de la convocatoria 824, unas 650 personas que ganaron su oposición y están pendientes de entrar como funcionarios fijos en la administración. No obstante, los primeros tienen prioridad sobre los segundos y hasta que el primer proceso no se resuelva, estos no saben qué plazas quedan disponibles para escoger y la Generalitat no les puede nombrar.

Traslados en julio

Tras recibir la luz verde de los tribunales, la Generalitat aprobará la lista del concurso de traslados "durante la primera quincena de julio", según explican fuentes de la conselleria de Presidència. Y "durante la primera quincena de septiembre" los funcionarios tendrán la resolución definitiva y podrán tomar posesión de su plaza.

Es decir, el calendario de vacaciones de la gran mayoría de ellos no se verá afectado, tal como habían reclamado los sindicatos con representación mayoritaria entre los empleados públicos.

Por lo que respecta a los opositores que han ganado plaza, a finales de julio la Generalitat les notificará que plazas les quedan libres para acceder a la función pública y a finales de septiembre se les nombrará y adjudicará en su futuro destino. Según insisten desde la Generalitat, casi nueve de cada 10 opositores afectados están ejerciendo actualmente como interinos, por lo que la espera a su plaza les pilla con empleo y sueldo.

Pendientes del TSJC

La Generalitat sigue adelante con un proceso que todavía está pendiente de sentencia judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) determinarán si las bases del concurso se ajustan o no a la legalidad y si la administración catalana deberá rehacer todo el proceso, solo unas pocas plazas que afecten al demandante o dejarlo tal como está porque le dan la razón a la Generalitat.

Desde Funció Pública interpretan que, en caso de sentencia contraria a sus intereses, únicamente deberían rehacer unas pocas plazas y que la gran mayoría de los implicados no notarán la diferencia.

¿Cuándo habrá sentencia? Ahí los cálculos de resolución son inciertos, si bien están superando las estimaciones iniciales de la dirección general de Función Pública, ya que hasta ahora no se había solicitado medidas cautelares porque sus servicios jurídicos confiaban en una pronta resolución.