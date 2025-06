Teresa Garcia-Milà, primera mujer en asumir la presidencia del Cercle d'Economia

El Cercle d'Economía ha proclamado este jueves a la economista Teresa Garcia-Milà como nueva presidenta de la entidad empresarial. La catedrática y directora de la Barcelona School of Economics (BSE) será la primera mujer que asume este cargo desde la fundación de este 'think tank', en 1958. Garcia-Milà Sucede a Jaume Guardiola tras un proceso interno en el que la suya ha sido la única candidatura presentada y su junta directiva estará formada por empresarios como el consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca; la CEO de Penguin Random House, Núria Cabutí, el presidente y CEO de Puig, Marc Puig, y la presidenta de Alier, Elisabet Alier, entre otros nombres.

En un contexto económico marcado por la inestabilidad global, Garcia-Milà inicia un mandato de tres años de cariz continuista con el objetivo de reforzar los valores fundacionales del Cercle —democracia, economía de mercado y Europa— "en un contexto económico y geopolítico marcado por la inestabilidad política, las tensiones entre los grandes pilares económicos y políticos de impacto global, el populismo o la desinformación". La continuidad de la candidatura es clara, ya que Garcia-Milà era vicepresidenta con Guardiola. Hasta el lunes no se anunciará el organigrama final de la institución, con el nombramiento de un nuevo vicepresidente, tesorero, etcétera.

Pese a ese espíritu de continuidad, lo cierto es que de los 18 miembros de la junta, un total de ocho son nuevos en la dirección del Cercle. Esos fichajes son Elisabet Alier (Alier), Ignasi Biosca (Reig Jofre), Pilar Conesa (Anteverti), Josep Franch (Rockfield), Jordi Gual (IESE), Pau Guardans (Único Hotels), Osmar Polo (T-Systems) y David Vegara (Banc Sabadell). Miquel Nadal seguirá siendo director general; Oriol Aspachs continuará como secretario técnico y Xavier Vives liderará Productividad e innovación.

Garcia-Milà ha confesado que entre las prioridades del Cercle en los próximos tres años está "fortalecer" el proyecto sobre productividad e innovación que impulsó Guardiola con el objetivo de contribuir a transformar el modelo productivo de Catalunya y hacer del Cercle "un centro de referencia en el análisis y la innovación en políticas públicas que influyan en las estrategias relacionadas con la productividad y la competitividad".

El Cercle d'Economia se ha mantenido fiel en los últimos años a las demandas de un nuevo sistema de financiación autonómica para Catalunya de corte federal y alejado de un modelo más similar al concierto foral que tienen en Navarra y País Vasco. En esa transición moderada, la organización empresarial siempre ha considerado "imprescindible" dotar a la Generalitat de los recursos necesarios frente a un efecto capitalidad que ha beneficiado siempre a Madrid. En el marco de este contexto, la nueva junta de García-Milá está dispuesta a emprender iniciativas que fomenten la participación de los socios y elevar si cabe la presencia de la institución en la opinión pública, en los medios de comunicación y como referente de consulta obligada para la Administración y el Gobierno.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y doctora en Economía por la University of Minnesota, Garcia-Milà es actualmente directora de la Barcelona School of Economics (BSE), además de catedrática de la Universitat Pompeu Fabra, investigadora asociada al Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI) y vicepresidenta del patronato del Institute of Political Economy and Governance (IPEG). En el ámbito institucional y empresarial, es consejera de Repsol y presidenta de su comisión de auditoría, presidenta no ejecutiva de Sabadell Digital y asesora económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La junta directiva al completo

(*Nueva incorporación)

Teresa Garcia-Milà, presidenta.

Elisabet Alier* – Presidenta de Alier

Jordi Amat – Filólogo y escritor

Maite Barrera – Empresaria y fundadora de Bluecap

Ignasi Biosca* – Consejero delegado de Reig Jofre

Núria Cabutí – CEO Penguin Random House Grupo Editorial

Clara Campàs – Socia gerente y cofundadora de Asabys Partners

Pilar Conesa* – Presidenta de Anteverti

Josep Franch* – Director de inversiones para el sur de Europa de Rockfield

Carmina Ganyet – Directora General Corporativa de Inmobiliaria Colonial

Jordi Gual* – Profesor de Economia del IESE

Pau Guardans* – Presidente y CEO de Único Hotels

Núria Mas – Profesora de Economia del IESE

Pol Morillas – Director del CIDOB

Osmar Polo* - CEO y presidente del consejo de administración de T-Systems Iberia

Marc Puig – President y CEO de Puig

Camino Quiroga – Notario

Laura Urquizu – CEO y Presidenta de Red Point

David Vegara *– Consejero ejecutivo CRO de Banc Sabadell

(No son vocales, pero sí asisten a las reuniones de la junta Miquel Nadal, que seguirá siendo director general del Cercle; Oriol Aspachs, que es el secretario técnico; y Xavier Vives, responsable de Productividad e Innovación).