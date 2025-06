La surrealista solución de José Elías para poder llevar el apellido de su padre: "Tuve que demandar a mis propios hermanos"

El propietario de Audax Renovables y La Sirena, José Elías, ha revelado en redes sociales un periplo judicial de 16 años para poder llevar el apellido de su padre. “Solo quería mi verdadero nombre”, ha confesado en una publicación repleta de carga emocional y simbólica.

Una vida con dos identidades legales

Conocido por figurar en la lista Forbes de los grandes patrimonios españoles, el empresario catalán ha desvelado en la red social X (antiguo Twitter) un episodio insólito de su vida personal: durante casi cuatro décadas tuvo dos identidades legales. “Tuve que demandar a mis propios hermanos. Y todo para poder llevar el apellido de mi padre”, arranca el texto publicado por el empresario, que a lo largo de un extenso hilo narra una historia marcada por errores burocráticos, promesas familiares y una larga batalla legal por su identidad.

Un error en los registros que marcó su infancia

El relato comienza con la descripción de una relación complicada entre sus progenitores: “Mis padres tenían una relación de esas de ni contigo ni sin ti”. Fruto de esa inestabilidad, su nacimiento no fue inscrito correctamente: “Mi padre, que era un buenazo pero un desastre para los papeles, no me inscribió en el registro”.

Ante la omisión, su madre tomó la iniciativa y lo registró con los apellidos de su exmarido. Poco después, su padre hizo lo propio en otra oficina del registro civil. El resultado fue sorprendente: dos partidas de nacimiento; dos identidades legales.

Durante su infancia y juventud, José Elías creció con el nombre que le asignó su madre, sin ser consciente de la complejidad legal que aquello arrastraría años después.

La promesa a su padre antes de morir

Cuando sus padres fallecieron, José Elías era todavía joven. Fue entonces, según relata, cuando prometió algo que acabaría marcando su vida: “En el lecho de muerte, le prometí a mi padre que lucharía por apellidarme como él”.

Lo que parecía un mero trámite se convirtió en una odisea legal de 16 años, debido a un obstáculo paradójico: “En el registro me decían que no podían anular una de mis identidades sin un certificado de defunción. Y yo, evidentemente, no estaba muerto…”.

El juicio para anular a sus dos “yos”

La única vía posible, explica, fue la judicial: “Tuve que poner una demanda para anular mis dos 'yos' y reclamar la paternidad de mi padre”. Como sus progenitores ya habían fallecido, la demanda debía ir dirigida contra sus herederos legales: sus propios hermanos.

“Imagínate la escena: un juicio donde yo soy el demandante y los acusados son mis hermanos, dándome la razón delante del juez”, recuerda Elías. A pesar del absurdo de la situación, sus hermanos le apoyaron en todo momento.

Identidad antes que herencia

El empresario insiste en que su motivación nunca fue económica: “Yo no lo hacía por herencia, no había nada que heredar. Solo quería cumplir mi promesa y que me reconocieran como su hijo”. Finalmente, tras más de tres lustros de procedimientos judiciales, un juez le dio la razón y pudo adoptar el apellido que le correspondía por filiación: “Después de 16 años luchando, un juez me dio la razón… y con 39 años lo conseguí”.

Elías concluye su testimonio con una reflexión que ha resonado entre miles de usuarios: “Hay batallas que no son por dinero. Son por identidad, por dignidad, por ser quien realmente eres”.