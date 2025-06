La agencia de marketing t2ó ONE compra el 51% de su competidora Fly Me to the Moon

La firma española especializada en soluciones de marketing, ventas y estrategia digital T2ó ONE ha adquirido una participación mayoritaria del 51% en la agencia creativa Fly Me To The Moon. Con esta operación, cuyo importe no ha sido desvelado, el grupo refuerza su oferta de servicios y prevé elevar un 33% su resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta alcanzar los 20 millones de euros al cierre de 2025.

Fundada en 2006 por Berta Corrochano y Germán Herráiz, Fly Me To The Moon cuenta con una plantilla de unos 60 profesionales y cerró 2024 con una facturación de 7,5 millones de euros y un EBITDA de 1,2 millones, lo que supone un margen del 16%.

Pese a la entrada de T2ó ONE en su accionariado, la agencia mantendrá su marca, estructura y equipo directivo, operando de forma autónoma dentro del ecosistema del grupo. Según ha explicado T2ó ONE en un comunicado, la integración permitirá consolidar su capacidad de ofrecer soluciones integradas a lo largo de toda la cadena de valor del marketing, gracias al expertise de Fly Me To The Moon en creatividad estratégica full-funnel.

“El mercado demanda cada vez más partners con una visión integral que combinen comunicación, medios, datos, tecnología y creatividad. La incorporación de Fly Me To The Moon nos permitirá fortalecer nuestra propuesta de valor con un enfoque más holístico”, ha señalado Óscar Alonso, consejero delegado y fundador de T2ó ONE.

Mahou o Amazon, clientes

Entre los principales clientes de Fly Me To The Moon figuran compañías como AXA, Radisson Hotel Group, Kaiku, Mahou San Miguel o Amazon Prime Video, para quienes ha desarrollado campañas integradas de alto impacto.

“La propuesta de valor de Fly Me To The Moon se basa en una creatividad con visión global, que abarca desde la conceptualización estratégica hasta la ejecución audiovisual y el diseño de experiencias omnicanal”, ha destacado la compañía.

Por su parte, Berta Corrochano ha subrayado que la prioridad de la agencia seguirá siendo “aportar valor” a sus clientes y ayudarles a ser “cada vez más relevantes”. Germán Herráiz ha añadido que esta integración permitirá a la agencia incorporar más tecnología en sus procesos creativos para adaptarse mejor a las necesidades del futuro.