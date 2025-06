Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué está en el foco de la guerra entre EEUU e Irán

La tensión geopolítica en Oriente Medio alcanza un nuevo pico tras la aprobación del Parlamento iraní para cerrar el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. La medida, en respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes, aún necesita la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad y del líder supremo, Ali Khamenei. Pero el solo planteamiento ya ha desatado una oleada de temor en los mercados globales.

¿Dónde está el Estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

El Estrecho de Ormuz es una estrecha vía marítima ubicada entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, a través de él, con el Océano Índico. Por sus 34 kilómetros de ancho en el punto más angosto transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas.

Esta vía es utilizada por países clave del Golfo como Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar. Aunque Irán ha desarrollado en los últimos años rutas alternativas —como la terminal petrolera de Jask en el mar de Omán— su posición geográfica le otorga un control estratégico sobre el paso.

Irán, EE.UU. e Israel: una escalada con impacto global

El actual conflicto estalló tras los ataques israelíes contra infraestructuras nucleares iraníes en Isfahán, Fordow y Natanz, seguidos por bombardeos estadounidenses en apoyo a su aliado. Como represalia, el Parlamento iraní votó el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que podría desatar una crisis energética global si se concreta la decisión.

Estados Unidos ha advertido que una acción de ese tipo sería un "suicidio económico" para Irán. Sin embargo, expertos en energía, como Gonzalo Escribano, del Real Instituto Elcano, señalan que "una obstrucción en el Estrecho tendría efectos devastadores sobre la seguridad energética mundial".

¿Qué pasaría si Irán cierra el Estrecho de Ormuz?

El posible cierre tendría un efecto dominó:

Dispararía el precio del petróleo : Expertos como Marko Papic, de BCA Research, anticipan un alza del 30% al 50% en pocos días. El crudo podría superar los 100 dólares por barril.

Expertos como Marko Papic, de BCA Research, anticipan un alza del 30% al 50% en pocos días. El crudo podría superar los 100 dólares por barril. Aumentaría el precio del combustible : En EE.UU., la gasolina podría llegar hasta los 7 dólares por galón , según estimaciones del analista Brian Krassenstein.

: En EE.UU., la gasolina podría llegar hasta los , según estimaciones del analista Brian Krassenstein. Golpearía los mercados financieros : Las bolsas podrían caer, y la confianza empresarial se vería seriamente afectada.

: Las bolsas podrían caer, y la confianza empresarial se vería seriamente afectada. Generaría acaparamiento global: Países compradores de crudo asiáticos —como China e India— podrían adelantar compras, encareciendo aún más el suministro.

¿Hay alternativas al Estrecho?

Algunos países han desarrollado rutas alternativas:

Arabia Saudita : Oleoducto de 1.200 km hacia el Mar Rojo.

: Oleoducto de 1.200 km hacia el Mar Rojo. Emiratos Árabes Unidos : Capacidad para desviar 1,5 millones de barriles diarios a través de Fujairah.

: Capacidad para desviar 1,5 millones de barriles diarios a través de Fujairah. Irán: Terminal en Jask operativa desde 2021, aunque con capacidad limitada.

Sin embargo, Kuwait, Catar y Baréin dependen por completo del Estrecho de Ormuz, al igual que Irak tras el cierre de su oleoducto al Mediterráneo.

Una bomba geopolítica a punto de estallar

Los analistas coinciden: bloquear Ormuz sería una declaración de guerra económica y militar. La administración estadounidense, ahora encabezada por Donald Trump, ha reiterado que responderá con fuerza si Irán interrumpe la navegación comercial. Mientras tanto, China, el principal socio energético de Irán, ha sido llamada a interceder para evitar un desastre regional y global.

¿Puede el mundo vivir sin Ormuz?

La respuesta corta es no. Al menos no sin graves consecuencias. El Estrecho de Ormuz es un choke point global cuya inestabilidad puede afectar desde el precio de la energía hasta la seguridad alimentaria, el transporte y las bolsas. Lo que ocurra en los próximos días puede marcar el rumbo no solo del conflicto entre Irán y Occidente, sino también de la economía mundial en 2025.