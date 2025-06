De Barcelona a Estados Unidos: el paquete sorpresa que compraron dos gemelas acaba dando la vuelta al mundo

Un nuevo estilo de tienda ha adquirido relevancia en Barcelona. En estos comercios, desconocidos hasta ahora, puedes ir a comprar paquetes abandonados, no recogidos o perdidos por un precio en base a su peso. Esta nueva actividad se ha hecho viral por las redes sociales, en especial en TikTok a raíz de una cuenta llevada por unas gemelas estadounidenses. Las 'Ordatwins' son dos hermanas de Polonia que viven en Barcelona y a finales de junio cuentan con más de 360.000 seguidores en la TikTok. En su cuenta hace contenido variado, incluido contenido sobre la capital catalana y qué hacer en ella si eres un turista.

Un paquete sorpresa sin saber que contiene

En un vídeo reciente, podemos ver como las gemelas 'ordatwins' van a visitar esta tienda, de la calle Ferran, donde van a parar paquetes abandonados, no recogidos o perdidos. En el vídeo explican la experiencia: “Nos decidimos por un paquete que no tenía cinta adhesiva. Vimos la caja y nos pareció fiable”, explicaban. “Aun así, no teníamos la certeza de que el contenido coincidiera con lo que indicaba la etiqueta, ya que alguien podría haberla reutilizado para enviar otros objetos”. Al abrir la caja, encontraron algo que no esperaban: un masajeador de piernas. “Desde nuestro punto de vista, valió la pena”.

Se hicieron eco en Estados Unidos

Las 'Ordatwins' explicaban en el vídeo que es una experiencia muy entretenida, sobre todo si se comparte con amigos. El vídeo, como todos los que se hacen virales, cruzó el charco, y medios estadounidenses se hicieron eco de ello, como la web Newsweek. El vídeo ya cuenta con más de 227.000 visualizaciones y más de 11.000 likes, 5400 compartidos, siendo el vídeo más viral de este 2025 de la cuenta.