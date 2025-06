Financiación, industria y crisis: los ex consellers de Economia ven Catalunya atrapada en su ‘día de la marmota’

Como si de Bill Murray en la popular película de 1993 se tratase, Catalunya vive atrapada en su particular ‘Día de la Marmota’ en cuanto a retos económicos. Modelo de financiación, reindustrialización y mejorar la resiliencia de las empresas ante la crisis son las tres asignaturas pendientes que estaban encima de la mesa cuando el Col·legi de Economistes celebró, en los años 80, su primer congreso. Hoy esos mismos retos siguen vigentes, tal como han coincidido en señalar los últimos cuatro consellers de Economia de la Generalitat, reunidos este viernes en el cuarto congreso del Col·legi.

“Tenemos los mismos retos que hace 40 años”, se ha lamentado el que fue conseller entre 2018 y 2020, Pere Aragonès. El expresident ha pedido aprovechar la actual y “excepcional” coyuntura, tanto de crecimiento económico como de mayoría política en el Congreso, para reformar el modelo de financiación y lograr más recursos para Catalunya y saldar tras tantos años esa asignatura pendiente.

En esta carpeta, la actual consellera de Economia, Alícia Romero, se comprometió a tener lista antes del 30 de junio una propuesta de reforma del modelo para luego remitirla al Gobierno y activar los cambios legales pertinentes para hacerla posible. Sobre ello no se ha dicho ni una palabra en su intervención previa Romero y tanto desde ERC como desde el empresariado dan por sentado que el Ejecutivo incumplirá temporalmente su compromiso.

El titular de la cartera entre 2021 y 2022 y que ostenta el título de ser el único conseller de los últimos 15 años que ha podido aprobar en tiempo y forma unos presupuestos de la Generalitat, Jaume Giró, ha enfatizado la importancia de ese cambio en el modelo de financiación para poder minimizar los efectos extractivos de lo que ha bautizado como el “Eucaliptus madrileño”.

Productividad e industria

Otro problema habitual que suele salir en los distintos foros económicos -y el de este viernes no ha sido una excepción- es el de la productividad. Los datos muestran que el PIB per cápita, es decir, la cantidad de riqueza por habitante, lleva dos décadas estancado en Catalunya. El ex conseller Antoni Castells, que ostentó el cargo de 2003 a 2010, ha recordado como en los prolegómenos de la Gran Recesión selló un acuerdo con los agentes sociales catalanas que incluía una serie de recetas para corregir este déficit. “Hoy están todos por hacer”, se ha lamentado.

Ese problema de falta de avance de la productividad está ligado, entre otros, con la dilución del peso de la industria dentro de la economía. Su peso se ha estancado por debajo del 20% del PIB, mientras que la aportación de los servicios ha ido ganando peso y gran parte de esos servicios son de bajo valor añadido y baja productividad (turismo, construcción, servicios de cuidados, etc.). El Govern de ERC, bajo la batuta económica de la consellera Natàlia Mas, trató de revertir esa tendencia.

“Parece que ahora estamos en un punto de inflexión y de cambio de tendencia respecto a los últimos 20 años”, ha confiado. La ex dirigente republicana ha instado a finalizar una infraestructura “clave” para dinamizar la reindustrialización catalana y el aumento de la productividad: el Corredor Mediterráneo, otra asignatura pendiente desde hace años y en el que desde el Col·legi d'Economistes también han insistido.

“Los grandes cambios recientes nos han cogido despistados”, ha lamentado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en clara disensión a la opinión manifestada por la mayoría de los ex consellers, que han defendido que el ‘procés’ no ha lastrado, "al menos a corto plazo", según ha defendido Aragonès, la economía catalana.

Presión contra la OPA

En otro episodio que puede apelar a un 'eterno retorno', la concentración bancaria también ha tenido su momento este viernes en el auditori de L'Illa Diagonal. "El BBVA no tiene suficiente y quiere más", ha afirmado el ex conseller Castells, rememorando los problemas derivados de esa conentración durante la anterior crisis financiera.

Y es que el Gobierno tiene hasta la semana que viene para pronunciarse y decidir si impone o no (y cuáles) condiciones a la opa del BBVA y el Banc Sabadell. La intervención de Castells ha arrancado una ovación espontánea entre el público, claramente contrario a la operación. "El bancario es un sector muy concentrad, es una situación insostenible que la OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell puede agravar", ha sentenciado el decano Carles Puig de Travy.