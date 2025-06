El verdadero patrimonio de José Elías: “No tengo 900 millones en el banco, mi riqueza está en mis empresas”

El empresario multimillonario José Elías ha vuelto a captar la atención del mundo económico con una publicación viral en LinkedIn, en la que desmiente una de las ideas más repetidas sobre su fortuna: la creencia de que dispone de 900 millones de euros en efectivo.

“La gente se cree que tengo 900 millones en el banco. Y no es verdad”, comienza Elías en su post, con un tono directo y desmitificador. El mensaje ha generado gran repercusión en redes y medios, en parte porque pone sobre la mesa una realidad poco comprendida sobre el mundo de los grandes patrimonios.

Lejos de amasar dinero en cuentas corrientes, José Elías aclara que su riqueza está basada en el valor de las participaciones que posee en sus propias empresas. “Un día son 900, otro 800, otro 700”, explica, refiriéndose a cómo fluctúa ese valor según los vaivenes del mercado.

Un enfoque centrado en la construcción empresarial

Elías remarca que su atención no está en la cotización diaria de sus activos, sino en el desempeño de las compañías que lidera. “¿Estoy todo el día mirando si la acción vale 0,52 o 0,48? No. Me da un poco lo mismo”, asegura.

Para el empresario, lo importante no es acumular dinero, sino construir empresas sólidas y sostenibles. En su visión, “el valor de las empresas es una consecuencia de que las cosas se hagan bien, no el objetivo final”. Este enfoque contrasta con la percepción popular que asocia el éxito empresarial únicamente con cifras elevadas en una cuenta bancaria.

José Elías habla claro sobre su patrimonio: no es lo que todo el mundo se imagina / LinkedIN

Lecciones para emprendedores e inversores

El mensaje de José Elías ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo entender el patrimonio, especialmente en un entorno empresarial donde la especulación a corto plazo suele desviar el foco del crecimiento estructural.

Con su habitual franqueza, Elías concluye que el resto —los números, las valoraciones— son solo “un número que sube y baja”.