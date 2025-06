Nuevos modelos alojativos en la ciudad del futuro

Asier Pereda, Presidente StayAlliance / StayAlliance

En este escenario, resulta imprescindible repensar el modelo urbano desde una perspectiva integradora, donde la regulación de los usos y actividades económicas responda a un interés general y garantice la calidad de vida de sus residentes sin renunciar al dinamismo que favorece la apertura al exterior.

Los entornos urbanos se enfrentan a una creciente tensión entre la necesidad de atraer inversión, talento y visitantes, y la urgencia de preservar la calidad de vida de sus residentes. En este escenario, el alojamiento flexible ha surgido como una respuesta eficaz a los nuevos patrones de movilidad asociados al trabajo, la formación, la salud o la investigación, que trascienden el turismo vacacional tradicional, pues se trata de mucho más. Es una actividad con potencial para generar valor añadido, poner en valor una infraestructura necesaria y favorecer una distribución más equilibrada de los flujos sobre el territorio. Lejos de representar una amenaza, puede convertirse en una herramienta estratégica de gestión urbana, siempre que se articule bajo criterios de planificación, profesionalización, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Actualmente, el alojamiento flexible representa el 1,32% del parque total de viviendas en España, según datos del INE. Esta cifra cuestiona de forma clara la idea de que sea un factor determinante en la presión del mercado residencial. La oferta de alojamiento flexible profesional, en cualesquiera de sus modalidades, infunde confianza tanto en los viajeros como en los residentes, que buscan seguridad y una oferta de alojamiento de alta calidad, alineando de forma excepcional las necesidades del visitante y del residente. Esta infraestructura alojativa, se implanta donde la planificación urbanística lo establece, sin restar superficie al uso residencial y dinamizando los barrios. Se trata de una oferta alojativa plural, basada en la legalidad, la profesionalización, el empleo local y la convivencia urbana, que responden a una demanda real, creciente y diversa, alineada con las tendencias globales de movilidad y transformación urbana.

Pese a ello, modelos como los flexliving, colivings, los serviced apartments o las residencias de media estancia, así como los apartamentos y viviendas de uso turístico, han crecido en un marco normativo fragmentado, que en muchos casos no distingue entre operadores responsables y prácticas informales. Esta falta de diferenciación ha generado inseguridad jurídica, distorsión de la competencia y una percepción pública que no refleja la contribución económica y social del alojamiento flexible, cifrada en más de 6.400 millones de euros anuales en España. Por ello, desde StayAlliance defendemos la necesidad de un marco regulador claro, proporcionado y actualizado, que dote al sector de estabilidad, incentive la inversión responsable y garantice una convivencia real y sostenible en las ciudades.

Desde esta visión, defendemos la profesionalización de la actividad, la trazabilidad operativa y el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones urbanísticas, sectoriales, fiscales y laborales, en línea con los estándares exigidos a cualquier actividad económica consolidada. En ese sentido, compartimos la finalidad de limitar la implantación de arrendamientos de corta duración que no operan con vocación de permanencia, ni cumplen con las condiciones establecidas para todo alojamiento reglado.

La entrada en vigor de la ventanilla única de arrendamientos el próximo mes de julio supondrá un avance clave para ordenar el sector, al permitir un control más riguroso de la oferta en plataformas y combatir la actividad ilegal. En este proceso de modernización normativa, resulta especialmente valioso poner en valor experiencias como la de San Sebastián, Gipuzkoa y Euskadi, en el que se ha alcanzado una convivencia ejemplar con el sector hotelero, a través de un modelo de gobernanza abierto, basado en la colaboración transversal, entre administraciones públicas y agentes del sector. Esta alianza ha permitido dotar a muchas viviendas de uso turístico de una caracterización propia de actividad económica estructurada, bajo una supervisión administrativa sencillamente equiparable a la del resto de la oferta reglada tradicional.

Este modelo demuestra que una regulación rigurosa y eficaz no solo es posible, sino necesaria. Con alineamiento institucional, voluntad política y compromiso empresarial, es viable establecer criterios comunes que garanticen la sostenibilidad y legitimidad del sector. El reto no es tanto regular más, sino regular mejor y garantizar el cumplimiento normativo. España tiene la oportunidad de ser referente no solo en turismo, sino en la formulación de políticas públicas que equilibren crecimiento y bienestar. El alojamiento flexible, gestionado con rigor, debe formar parte de este modelo urbano del futuro. No se trata de elegir entre desarrollo y convivencia, sino de construir un marco donde ambos sean compatibles.