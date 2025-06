El sector de la defensa prepara su gran salto de la mano de la inyección de 10.500 millones de euros

Cambio de paradigma radical en el sector de la defensa. En el año 2007 Catalunya levantó la mano para tener una fábrica de vehículos blindados, en un proyecto que no se concretó. En 2021, el Govern catalán cerró la puerta a que la antigua fábrica de Nissan pasara a ser un centro de reparación de tanques, en lo que llegó a ser una alternativa real al cierre de la emblemática fábrica y que suscitó una fuerte controversia y oposición. En 2025 la situación ha dado un cambio radical. La invasión rusa de Ucrania, la creciente tensión en Oriente Medio por los conflictos armados de Israel con Gaza o Irán y el reiterado anuncio de Estados Unidos a la Unión Europea de que no puede seguir contando con sus medios para garantizar su seguridad han cambiado el paradigma del sector de la defensa. Una industria que históricamente ha levantado suspicacias se ha convertido en el centro del debate público y como prueba de ello la Unión Europea ha lanzado el plan Readiness2030, también conocido como RearmEU, que plantea la creación de un fondo de 150.000 millones para que los países integrantes de la Unión se pongan al día en materia de defensa ante las crecientes amenazas militares que la rodean. Esa cantidad, que puede llegar a movilizar hasta 650.000 millones más, supone en el corto plazo la inyección de 10.500 millones para proyectos relacionados con la seguridad en España.

Esta inversión supone una ocasión de oro para una industria que no tenía hasta ahora un papel central en la economía europea y en este contexto Barcelona ha acogido este jueves el primer Foro de Paz y Seguridad en Europa, una iniciativa organizada por Prensa Ibérica. La cita ha reunido a las administraciones y principales empresas del sector y ha contado con la intervención de Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, que ha resumido así la situación de excepcionalidad que se vive en este campo: “En Europa seguimos creyendo que la diplomacia y la paz compartida son la base de las relaciones internacionales; sin embargo, otros países no lo ven como nosotros y esto nos obliga a adaptarnos a la situación”. Durante su intervención, en un auditorio con más de cien personas, Torró ha recordado que España aumentará su inversión en materia de defensa cumpliendo con los compromisos adoptados ante la Unión Europea y la OTAN. La secretaria de Estado de Industria ha agregado que el gobierno español pedirá “un sistema de transferencias similar al del fondo Next Generation”, donde además de préstamos hay subvenciones, que ayude a dar “el salto industrial y tecnológico” a un sector que en Catalunya agrupa a 80 empresas.

En la misma línea, el conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha tomado el relevo para apuntar que “el mundo de la caída del muro de Berlín ya no existe” y ha lanzado un duro recordatorio “Europa ha dejado de ser el centro del mundo y pintamos mucho menos de lo que podíamos haber pensado”. Duch ha señalado que existe un problema endémico en esta industria por la dependencia del exterior y ha pedido que una parte de las nuevas inversiones sean de producción europea. Actualmente, ha dicho, hasta el 64% de los productos y servicios que tiene la UE en el campo de la defensa son de procedencia estadounidense, en un porcentaje que va al alza. Para revertir la situación, el conseller ha pedido que los gobiernos orienten a las empresas europeas con sus licitaciones y que desburocraticen este sector para que Europa pueda centrarse en el ámbito de la tecnología dual (la que tiene usos civiles y militares).

La empresa española líder del sector es Indra y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ha participado en el acto para recordar la importancia de una industria que en los últimos meses trata de romper su dependencia de otros bloques económicos: “Autonomía es sinónimo de soberanía y la soberanía europea es la capacidad de depender de ti mismo en la toma de decisiones”.

De los Mozos ha querido insistir en que en Europa “seguridad es sinónimo de democracia y de respeto a unos valores” y ha advertido de que en los próximos 10 o 15 años este sector vivirá un fuerte crecimiento en la Unión Europea del que España no debería quedar al margen. El ejecutivo de Indra se ha referido, en ese sentido, a los casi 10.500 millones de euros disponibles para el sector en España: “Es una cantidad que nunca habíamos tenido, vamos a gastarla bien y el año que viene tendremos otra partida”.

Un sector tecnológico

Más de un centenar de personas han asistido a las sucesivas mesas redondas a cargo de empresas y agentes del sector de la defensa, que han destacado el papel que juega la tecnología. Raül Blanco, director general de estrategia de SAPA, ha sido claro: “Al sector industrial la fuerza se la da la tecnología y eso es lo que te garantiza tener presencia importante en los programas europeos”. Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, ha apuntado que “quien domina la tecnología, domina la seguridad y tiene mayor capacidad disuasoria”. Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesia, ha añadido que el tamaño de las empresas “es lo de menos” para destacar que “lo importante es la tecnología”. “No somos Silicon Valley, pero porque no nos hemos puesto”, ha manifestado el empresario en relación con el nivel de la industria en Catalunya.

En la jornada, que ha contado con la presencia del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, han participado otros empresarios relevantes en el sector de la defensa. Es el caso de Jaume Sanpera (Sateliot), Pedro Pablo Pérez (TRC), Miguel Camino (Gutmar) o Javier Escribano, presidente de la influyente EM & E Group, presente en el accionariado de Indra. Este último directivo ha avanzado que "en los próximos meses" tendrán buenas noticias vinculadas al desarrollo de los blindados Ferox.

También han asistido Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, o el experto en geoestrategia Adam Casals. La cita ha contado con la presencia de Roser Roca, consejera delegada de Airbus Geotech, uno de los gigantes del sector, que ha hecho una petición a las autoridades. "Necesitamos que la regulación acompañe al lanzamiento de las tecnologías disruptivas", ha solicitado. Miguel Vicente, presidente de TechBarcelona, se ha mostrado convencido de que el sector irá a más en la capital catalana: "Barcelona sale siempre primera o segunda en los ránkings de ciudades con más talento tecnológico", ha apuntado.

El papel de Catalunya

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha querido resaltar el papel de la industria de la defensa en Catalunya. “A día de hoy hay centros tecnológicos de primera línea que nos hacen ser punteros en tecnologías de doble uso”, ha dicho. Y según sus cálculos, este subsector concentrará un 31% de los 10.500 millones que recibirán las empresas españolas. Estos fondos servirán, según se ha manifestado en el foro, 100.000 nuevos puestos de trabajo, 60.000 de los cuales directos. Distintos expertos han manifestado que Catalunya cuenta con una posición privilegiada para tener acceso a ellos gracias al Mobile World Congress y al Barcelona Supercomputing Center. A día de hoy, el sector de la defensa catalán supone el 4% de su PIB industrial. Varias voces han apuntado en el foro que el hecho de que Barcelona aparezca en un lugar destacado entre las ciudades con más profesionales tecnológicos y el actual contexto geopolítico harán que esta proporción crezca.