Miquel Sàmper defiende la "compatibilidad" de defender la paz e invertir en defensa

El Govern de la Generalitat no quiere quedar al margen del debate abierto en Europa sobre el rearme, y quiere incidir en que "no es incompatible" defender la paz y preparar herramientas de defensa. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha recalcado que Catalunya tiene un compromiso "muy importante" con la Unión Europea para hacerla "más fuerte, autónoma y prospera", con la perspectiva de alcanzar una mirada federal, que esté "comprometida con la paz y la seguridad". "Estos conceptos no son ni mucho menos incompatibles", ha defendido durante su discurso de clausura del I Foro para la Paz y para la Seguridad en Europa, organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO y 'activos'.

El Govern ha hecho suyo esa máxima del romano Flavio Vegecio Renato que dice "Si vis pacem, para bellum", es decir, "si quieres la paz, prepárate para la guerra". "El contexto nos obliga ubicar en el debate sociopolítico la seguridad y la defensa, no hacerlo sería una auténtica irresponsabilidad", ha insistido.

Ahora bien, esto no le ha impedido exhibir una "condena rotunda a cualquier acción de guerra". "Estar preparados para lo que pueda pasar no es incompatible con condenar cualquier acción de violencia. Exigimos el alto el fuego, debe prevalecer el derecho a la vida a cualquier otro interés. La UE está llamada a jugar un papel muy importante en pro de la paz", ha aseverado, en una alusión velada a la invasión de Ucrania y a la masacre de palestinos en Gaza.

El valor de las empresas

Tras este alegato, el titular de Empresa i Treball ha querido poner en valor la participación de las empresas catalanas que aspiran a poder innovar en materia tecnológica, y que reclaman una alineación entre Europa, el Estado y Catalunya. Sàmper ha ofrecido su mano tendida para que el tejido empresarial catalán pueda aprovechar parte de los 10.500 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectará para cumplir con el proyecto de defensa europeo y poder despegar así como un ámbito puntero. La industria de la defensa aporta actualmente el 4,2% del PIB industrial de Catalunya.

En su intervención durante la jornada, ante más de un centenar de asistentes, el conseller ha puesto cifras al sector y ha desmenuzado que ámbitos como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la fotónica generan ya más de 500 puestos de trabajo y facturan más de 1.000 millones de euros. "Esto es Catalunya en el ámbito de la defensa, que no es poco", ha espetado a la audiencia.