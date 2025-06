Las pymes de tecnología y seguridad piden coordinación: "Necesitamos acompañamiento para dar el salto"

"La industria catalana tiene capacidades, talento y empresas con recorrido: ahora necesitamos acompañamiento institucional para dar el salto”, ha señalado Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, durante una de las mesas redondas del Foro Prensa Ibérica para la Paz y la Seguridad en Europa, celebrado este jueves en Barcelona.

La cita, organizada por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO y 'activos', reúne a líderes empresariales e institucionales con un objetivo claro: explorar cómo Catalunya puede aprovechar la nueva estrategia de seguridad lanzada por la Unión Europea.

Javier Escribano, presidente de EM&E Group / Ferran Nadeu

La comunidad autónoma cuenta con varios de los ingredientes más demandados en este nuevo escenario. El principal: un ecosistema tecnológico dinámico. Catalunya lidera el ranking estatal con 2.351 empresas tecnológicas e innovadoras, por delante de la Comunidad de Madrid (2.189), según Ecosistema Start-up. Además, ha registrado un crecimiento notable respecto a 2024, cuando se contabilizaban 2.064. Un desarrollo que no solo se traduce en volumen: el sector genera 36.718 empleos directos, con una media de 15 por empresa y una facturación conjunta de 4.857 millones de euros.

Un plan europeo ambicioso

A la lista de ingredientes se suma un contexto de transformación profunda. Con el plan RearmEU, la UE ha anunciado la creación de un fondo de 150.000 millones de euros para fortalecer su autonomía estratégica, con la intención de movilizar hasta 800.000 millones de euros entre inversión pública y privada. Un movimiento que va más allá del gasto militar y que, según los expertos, puede convertirse en un motor económico y tecnológico para los territorios que sepan posicionarse.

Miguel Camino, CEO de Gutmar / Ferran Nadeu

El reto de coordinar: ¿cómo aprovechar el hub tecnológico?

En este marco se ha celebrado la mesa redonda “Cómo puede aprovechar Catalunya este escenario”, moderada por Martí Saballs, director de contenidos económicos de Prensa Ibérica, con la participación de representantes del sector público y privado.

"Hay potencial industrial y tecnológico. ¿Falta más coordinación institucional y agilidad administrativa?", ha planteado Saballs al abrir el debate.

Sobre la mesa, varias debilidades estructurales: desde la escasez de personal técnico cualificado hasta la necesidad de reconvertir infraestructuras industriales tradicionales hacia nuevas líneas vinculadas a la defensa o la ciberseguridad. Ligado a ello, también se ha señalado el reto de retener y atraer talento digital.

o Jaume Sanpera, CEO de Sateliot / Ferran Nadeu

Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball, ha reivindicado el trabajo hecho en los últimos años: “En Catalunya hemos hecho una gran inversión en investigación y educación. Eso, aunque fue en contra de mi propio departamento”. Gracias a esa apuesta en I+D, ha subrayado, ahora se están viendo los resultados.

Panorámica de la mesa redonda del Foro Prensa Ibérica para la Paz y la Seguridad en Europa. / Ferran Nadeu

Por número de empresas, Saballs ha señalado que hay más de 800 compañías vinculadas directa o indirectamente a este ámbito. Aunque ha matizado: “Demasiadas para la facturación que generan”. Sàmper, por su parte, ha preferido centrarse en el valor añadido más que en la cantidad: “El mercado pone a cada uno en su lugar”. Ha insistido en que ahora es el momento de aprovechar la ola, reforzar la autonomía estratégica europea —ante la incertidumbre geopolítica del continente americano— y crecer al máximo para asegurar la reinversión futura.

Satélites e influencia

Sateliot es una de esas 800 empresas que residen en suelo catalán. Desde monitorizar un contenedor que viaje en un barco hasta seguir un vehículo defensivo en campo de batalla. El internet de las cosas (IoT), ámbito en el que la empresa que dirige Jaume Sanpera, que desarrolla conectividad 5G por satélite, juega un papel clave en la tecnología de este siglo. Prueba de ello son las previsiones de crecimiento que tiene Sanpera sobre su plantilla: de los 85 que tienen actualmente esperan alcanzar más de 300 antes de 2050. Pedro Pablo Pérez, director general de TRC, firma especializada en infraestructuras tecnológicas y comunicaciones seguras, prevé un horizonte similar: pasar de las 12 personas que tienen ahora, a emplear 50 en un horizonte a 20 años.

La inversión como punto de partida

La inversión es el secreto —mal guardado— para aprovechar esta oportunidad. “Es un proyecto de largo recorrido”, ha afirmado Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía, grupo español que diseña sistemas avanzados de seguridad y defensa.

Miguel Camino, CEO de Gutmar, ha compartido el ejemplo de su empresa: “Somos una empresa pequeña, pero tenemos una solución hiperespecializada para servir a las prime”, ha explicado. Fue gracias al respaldo del fondo de defensa Hyperion, impulsado por Pablo Casado, que pudieron sacar adelante parte de su tecnología en el ámbito aeroespacial.

Crecer o colaborar

La estrategia de Gutmar, orientada a la especialización y la colaboración, es también la que defiende Luis Furnells: “Esto va de sumar, no de comprar. El número no te dice nada en esta carrera”. El CEO de Oesía cree que absorber otras compañías diluiría el desarrollo de tecnologías hiperespecializadas. “Yo no le puedo vender a Lockheed Martin, pero sí a alguien que le vende a ellos. Y a eso último me niego”.

Sateliot también apuesta por sumar. “Queremos contribuir a la soberanía europea. Y si para eso hay que colaborar, colaboraremos”, ha defendido Sanpera.

Las pymes tienen un papel en este proceso, pero falta acomodarlas con seguridad: jurídica, legislativa y social. “El Gobierno tiene que asegurar que las pymes formen parte de la cadena desde el principio, no solo en momentos de urgencia”, ha reclamado Javier Escribano, de EM&E. “Que nos pongan en el plano y que nos dejen tener voz”.