Los agentes de IA permiten reaccionar de forma autónoma a los fallos en la red

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es una aliada en cuestión de talento e innovación. De ella han salido multitud de empresas, como es el caso de E-Light House, fundada en el año 2017 por los investigadores Pablo Pavón -en la actualidad vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en la UPCT- y Victoria Bueno, así como por su socio Jesús Banegas, que fue presidente de la patronal cartagenera durante más de 20 años.

Esta compañía, que nació como una ‘spin-off’, evolucionó en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones hasta convertirse en un referente en el mundo de las redes. Una ‘spin-off’, es una estrategia basada en la investigación que nace del conocimiento de un grupo de investigadores de la universidad, en este caso, de la UPCT.

En poco tiempo E-Light House consiguió convertirse en un actor clave en el desarrollo para la nueva generación de redes móviles 6G.

«De todo el conocimiento y el contacto con las grandes operadoras surgió la necesidad de crear una empresa; salir del modo aceleradora y pasar a ser una empresa. Estamos hablando del año 2017», explica Pablo Pavón.

En estos momentos, son tres los principales proyectos en los que están embarcados en esta compañía. El primero, que destaca por su diferenciación y novedad, es la creación de los primeros agentes de Inteligencia Artificial que reaccionan de manera autónoma ante posibles fallos o errores de las redes móviles. «La principal diferencia es que la competencia no lo está haciendo en este momento», asegura Pavón.

En segundo lugar, se está llevando a cabo una investigación de proyectos europeos de redes autónomas de 5G y 6G. Y, por último, la empresa está llegando a Gran Bretaña y Brasil (también en España) para trabajar como operadores de telefonía. «La misión principal de la empresa es proporcionar a las grandes operadoras de telecomunicaciones el software y el conocimiento para que puedan diseñar y operar sus redes de la manera más eficiente y robusta posible. Lo realizamos gracias a nuestros algoritmos y nuestros agentes de IA, que hacen posible una optimización global de una red heterogénea a gran escala, con múltiples tecnologías y fabricantes».

Respecto a los objetivos estratégicos de la compañía a corto plazo, Pavón explicó que «pretendemos ganar presencia dentro del sector. Estamos en proceso de licitación y plena expansión comercial y en diferentes ferias por el mundo entero».

Respaldados por el Info

Pero no se olvidan de la mirada al futuro. «A largo plazo estamos ampliando mercado en Defensa. Nosotros nos dedicamos a analizar redes que son críticas, las redes de operadores son infraestructuras críticas, y creemos que eso nos da una experiencia en nuestras actividades que pueden ayudar en el sector de la defensa, que también tiene redes críticas», expica el cofundador de E-Lights sobre la razón para adentrarse en el proyecto Caetra. De hecho, una de las cuestiones que quiere subrayar el investigador es el incondicional apoyo del Instituto de Fomento (INFO).

«Estamos siendo apoyados por Caetra, que es la iniciativa del Info, y a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena. Gracias a ellos yo creo que estamos empezando este camino, que es un camino largo y complejo para impulsar este sector de la defensa. Nos ayuda mucho estar en esta iniciativa», asegura.

Un nombre con historia

El nombre de la compañía, E-Light, faro electrónico, nace por el faro de Cabo de Palos. «Se nos ocurrió dando un paseo por Cabo de Palos, ya que el faro es la búsqueda de los operadores para mejorar la forma de hacer las cosas, pero también tienen que ver con la Torre de Hércules, puesto que yo soy del Deportivo de la Coruña» aclara entre bromas Pavón.

Más productos

E-Light House Network Planner (ENP)ENP es una herramienta diseñada para operadores que quieren sacar el máximo partido a sus redes. Diseña y analiza la red del operador, detecta cuellos de botella, identifica oportunidades de ahorro y optimiza la infraestructura de transporte IP/MPLS, óptica y de microondas.Aenean YangLightYangLight es otra aplicación web que ayuda a los operadores a validar las APIs expuestas por sus sistemas de control de red, como los controladores SDN, certificando el cumplimiento de las especificaciones. Simplifica y agiliza el proceso.

Pablo Pavón / L.O.

Pablo Pavón: «Es un orgullo haber llevado una línea de investigación hacia una aplicación real»

A sus 50 años recien cumplidos, Pablo Pavón ejerce como vicerrector de la Universidad Politécnica de Cartagena e investigador y líder de la compañía E-Light House. Entre sus amores se encuentran la docencia, la investigación y Pablo y Guillermo. Su familia y sus hijos son una de las mayores prioridades en su vida. Disfruta siempre de un buen libro de novela histórica entre las manos, como el que lee ahora, Pelayo, de José Soto Chica, y se considera un buen amigo de sus amigos, aunque le avergüenza hablar de sí mismo porque aparenta cierta timidez. Sin embargo, detrás de Pablo Pavón se encuentra un magistral profesor en clase, como cuentan sus alumnos, lleno de anécdotas y casos reales que traslada a sus estudiantes. Su cita más repetida: «Lo único constante es el cambio».

¿Cómo comenzó su interés por la investigación?

Cuando decidí que quería ser profesor, estudiaba en la Universidad de Vigo. Y antes de terminar la carrera sabía que lo que me apasionaba era la ciencia y la investigación. Estar en la Universidad me pareció el camino natural. Estuve un año en la Universidad de Vigo y después me trasladé a la Universidad Politécnica de Cartagena, en septiembre del año 2000.Y bueno, la verdad es que tengo mucha suerte porque hago lo que me gusta. Me dedico a la ciencia y a la investigación, así que me siento muy afortunado.

¿Qué profesores, experiencias o momentos han sido claves en su trayectoria o en su carrera universitaria?

He tenido la suerte de conocer a personas extraordinarias. Destacaría a dos en particular. El primero es Fabio Neri, que falleció hace un tiempo. Fue uno de los pioneros de la investigación en redes ópticas en Europa. Lo considero uno de los padres de esta área de investigación. Tuve la suerte de conocerlo y me siento muy afortunado por ello. El segundo es Biswanath Mukherjee, de la Universidad de California. También es uno de los referentes en el campo de las redes ópticas. Mantengo una muy buena relación con él y ha sido para mí un referente constante en mi carrera.

¿Cuál considera que ha sido uno de sus mayores logros académicos o profesionales?

He publicado algunos artículos con mi amigo Fabio de los que me siento bastante orgulloso. Pero algo que también me ilusiona mucho es haber conseguido llevar una línea de investigación hacia una aplicación real e industrial sin dejar de hacer investigación.

¿Qué significa para usted ser vicerrector?

Sí, actualmente soy vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en la UPCT. Es un puesto que asumo con muchas ganas e ilusión porque está muy relacionado con mi trayectoria en redes y tecnologías emergentes.

¿Cómo describiría su relación con los estudiantes dentro y fuera del aula?

Creo que es buena, o al menos eso intento. Me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible y por transmitir no solo conocimientos teóricos, sino también experiencia práctica . Intento contarles cosas que no aparecen en los libros, porque creo que eso también les aporta valor. A veces me enrollo un poco, pero lo hago con la intención de compartir vivencias reales que les puedan servir.

¿Qué le inspira o motiva día a día en su trabajo?

La verdad es que me levanto con ganas. Me motiva mucho lo que hago. Me apasiona la investigación, la docencia y estar en contacto con los avances tecnológicos.

¿Cómo compagina su vida personal con la investigación, la docencia y la Gestión de Proyectos?

Soy una persona muy familiar. Mis hijos son lo más bonito que tengo. Cuando estoy con ellos, todo lo demás pierde importancia. Lo compaginamos de una forma muy natural. Paso mucho tiempo aquí en la universidad, pero también intento pasar todo el tiempo posible con mi familia. Y creo que lo hemos logrado equilibrar.

¿Si no se hubiera dedicado a la investigación y a la docencia qué otra profesión le hubiera gustado ejercer?

No me habría importado dedicarme a algo relacionado con la medicina, a ayudar a los demás. Algo como médico, biólogo o investigador en ciencias de la vida. Siempre me ha llamado la atención ese ámbito.

¿Los proyectos de los que más orgulloso se siente?

Todos en los que estoy inmerso. La operadora en Brasil, España y Gran Bretaña, que se parece a una gran operadora de Telefónica. La investigación de redes autónomas tanto de 5G como de 6G. Y por supuesto, los agentes de Inteligencia Artificial que de manera autónoma detectan fallos en la red, algo que hasta el momento no se estaba realizando.

¿Dónde podemos encontrarles?

Actualmente, cualquier persona que desee localizarnos puede pedir un meeting (reunión) en la planta baja del edificio ELDI en el Campus de la Muralla, que está en la Universidad Politécnica de Cartagena. (UPCT).