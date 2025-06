Así es cómo debes mejorar tus finanzas personales pese a tener un sueldo bajo, según un experto

"Dos personas con un salario idéntico pueden tener una vida muy diferente en función de cómo se organicen". Así de contundente es Pedro Becerro, experto en finanzas personales e inversión, que defiende que tan solo con dedicar unas horas a mejorar las finanzas personales puede marcar la diferencia.

"Hay mucha gente que dice mira, yo es que tengo un sueldo muy bajo y a mí no me merece la pena porque si yo gano 1.000 o 800 €, ¿para qué voy a mejorar mis finanzas?", expone Becerro en el pódcast 'Tiene sentido pódcast'.

Cómo gastar e invertir

Respecto a las personas con salario idéntico y vidas diferentes, Becerro resuelve que "la diferencia no siempre está en lo que ganan, sino en cómo lo gastan e invierten". "Si tú dedicas 10 o 20 horas a mejorar tus finanzas personales, vas a generar más dinero o mejor gestión de tu dinero que con las 1.000 o 1.400 horas que trabajas al año", añade.

Introduce Becerro el concepto de los gastos hormigas, las pequeñas compras que realizamos casi sin darnos cuenta, como el café de cada mañana, snacks o suscripciones innecesarias. Gastos que parecen insignificantes pero que al sumarlos pueden tener un impacto considerable en nuestras finanzas. "El concepto de gasto hormiga me encanta porque tú no lo ves, no eres consciente y cuando lo sumas todo de repente es un gasto muy grande", resume.

"¿Cuál debe ser el punto de partida para mejorar nuestras finanzas personales?", le pregunta la entrevistadora. "A mí me gusta el ejemplo de tomarse un café en un bar. Es un euro y medio, pero si te lo tomas todos los días del año, son 500 €", cuenta, para añadir después una de sus estrategias para reducir gastos recurrentes: "Yo cada año cambio de seguro. Sorprendentemente, la contraoferta a veces es un 40 o un 50% de bajada. ¿Al año siguiente lo vuelves a hacer? Sí, y no falla. Si nunca has mirado una factura de luz, tu potencia contratada, sin duda, será mucho más alta de lo que necesitas. Solo bajando potencia puedes ahorrar...".

Reducir los gastos hormiga

Llevar un registro de los gastos diarios, pagar en efectivo, planificar los consumos habituales y eliminar suscripciones inútiles son algunos de los consejos para evitar o reducir al máximo los gastos hormiga. Importante, también, establecer metas de ahorro. Es decir, tener un objetivo financiero claro como un viaje, la compra de algo importante o un fondo de emergencia.

Por último, Becerro asegura que "con el mismo trabajo y la misma empresa, hay pequeños beneficios fiscales con los que puedes llegar a hasta un 30% del total de tu sueldo bruto en distintos conceptos".