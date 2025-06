Las ayudas del Govern a jóvenes para pagar la entrada de un piso tendrán un límite de 50.000 euros

A partir del 30 de junio, los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda en Catalunya podrán optar a un préstamo del Govern que les cubrirá hasta el 20% del total, con un límite de 50.000 euros. Las responsables de Economia y Vivienda de la Generalitat, las 'conselleres' Alícia Romero y Sílvia Paneque respectivamente, han detallado este martes las condiciones para acceder a estas ayudas, que tendrán un interés del 0% y no se tendrán que devolver hasta que la hipoteca esté pagada.

Romero ha agradecido la predisposición de las ocho entidades que se han adherido al programa (Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank e Imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona y Laboral Kutxa), que ha tildado de "producto innovador y valiente". Ha asegurado que, al llegar el Govern, el president Salvador Illa les pidió que buscaran soluciones "diferentes" a los problemas y que este es uno de los resultados.

500 millones en 5 años

Paneque ha añadido que el Govern destinará 500 millones de euros en un plazo de cinco años (100 millones cada año) a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Las viviendas compradas gracias a este instrumento serán de protección oficial de forma permanente, es decir, que si en el futuro quieren desprenderse del inmueble este siempre estará en este régimen y solo podrán venderlo por un precio tasado.

Las dos responsables del gobierno han recordado que la principal dificultad a la que se enfrentan las personas de entre 18 y 35 años es tener unos ahorros que les permitan acceder a la primera vivienda. Con estos 'Préstecs Emancipació', que se podrán solicitar a través de la web del Institut Català de Finances (ICF), las personas interesadas se ahorrarán los intereses durante estos 30 años, lo que calculan que sumarán unos 50.000 euros.

Límite de 80.963 euros de renta

Las personas interesadas en este producto tendrán que estar empadronadas en Catalunya y debe ser la primera vez que adquieren un piso, que obligatoriamente debe ser su residencia habitual. Además, los ingresos brutos anuales de quienes vivan en ese hogar (entre menores y personas que no soliciten el préstamo) no podrán superar el indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) multiplicado por 6,5, es decir, que si es un único comprador será de 80.963,31 euros anuales y, si son dos, 83.467,33 euros.

A partir del 30 de junio, los menores de 35 años (hasta 35 años y 11 meses) deberán dirigirse al ICF, que valorará la idoneidad de su solicitud, tanto por edad como por ingresos. Con esa validación, los jóvenes podrán acudir a cualquiera de las entidades bancarias y pedir la hipoteca, contando que el 20% de la misma ya cuenta con el visto bueno del Govern.

Patrimonio público garantizado

Además, ha proseguido Paneque, se hará aumentar el parque de vivienda protegida del Govern, ya que actualmente se está perdiendo patrimonio público porque en su día las normas no establecían esa perpetuidad. La mayoría de los inmuebles de protección oficial construidos hace 20 o 30 años están pasando al mercado libre, con lo que se dejan de pertenecer al Govern. Este programa no forma parte del Pla 50.000 del Govern, ha puntualizado la consellera de Territori, ya que se trata de compra y no de alquiler.