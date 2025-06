Estos electrodomésticos siguen consumiendo luz aunque estén apagados: desconéctalos ya

Con la llegada del verano, el gasto en electricidad suele dispararse. El aire acondicionado, los ventiladores y los electrodomésticos funcionando a pleno rendimiento hacen que el consumo energético aumente sin que muchas veces seamos conscientes. Y aunque el confort es esencial en los meses de calor, lo cierto es que se puede ahorrar en la factura de la luz sin renunciar a él. ¿La clave? Revisar qué aparatos siguen enchufados en casa, aunque no los estemos utilizando.

El consumo fantasma: el enemigo silencioso del ahorro energético

La mayoría de los hogares mantiene conectados a la red eléctrica dispositivos que no están en uso, lo que genera el llamado consumo fantasma. Este gasto invisible puede suponer hasta un 10% del total de la factura, según advierte la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Televisores, microondas, consolas o incluso cargadores continúan consumiendo energía cuando están en modo standby o simplemente conectados. Durante el verano, cuando pasamos más tiempo fuera o nos vamos de vacaciones, desconectarlos puede marcar una gran diferencia en el recibo.

Electrodomésticos que conviene desenchufar este verano

1. Televisor y equipos de sonido

Aunque los apagues con el mando, siguen consumiendo. Mejor desconectarlos de la corriente o usar una regleta con interruptor.

2. Consolas de videojuegos

El modo espera sigue generando consumo eléctrico. Si no las vas a usar por días o semanas, desconéctalas por completo.

3. Ordenadores, portátiles e impresoras

Estos dispositivos también son una fuente de gasto innecesario cuando no están en uso. Apágalos completamente y desenchúfalos.

4. Cargadores de móviles y otros dispositivos

Incluso si no están cargando, los cargadores consumen electricidad. Desconéctalos tras su uso para evitar este gasto inútil.

Estos son los 8 electrodomésticos que te conviene apagar si quieres ahorrar en tu factura de la luz / Ricardo Rubio / Europa Press

5. Pequeños electrodomésticos de cocina

Microondas, cafeteras, tostadoras o licuadoras pueden estar enchufados sin motivo. Desconectarlos puede reducir significativamente el consumo.

6. Regletas eléctricas

Apágalas si no se está utilizando ningún dispositivo conectado. Aunque solo haya un aparato conectado, ya hay consumo.

7. Frigorífico (en ausencias prolongadas)

Si te ausentas varios días y puedes vaciar el contenido, desconectarlo supone un gran ahorro. En uso normal, mantén el termostato a 5 °C para optimizar su eficiencia.

8. Secadora

Uno de los electrodomésticos más voraces. Si puedes, evita su uso en verano y opta por secar al aire libre.

Cómo optimizar el uso del aire acondicionado

El aire acondicionado puede ser tu aliado... o tu peor enemigo energético. Usa termostatos programables, asegúrate de cerrar puertas y ventanas, y apágalo por completo cuando no lo necesites. Dejarlo en standby también contribuye al consumo fantasma.

Cuando dejas tu casa sola durante unos días, aprovecha para desenchufar todo lo que no sea esencial. Es una forma sencilla y eficaz de evitar gastos innecesarios, cuidar tus dispositivos y, además, contribuir al medio ambiente.

Reducir el consumo energético este verano no requiere grandes inversiones ni renunciar a la comodidad. Solo hace falta cambiar algunos hábitos: desconecta lo que no uses, apaga las regletas y evita el standby.