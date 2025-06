El socio de Louis Vuitton que llega a Primera División

96.47. No es el pasivo acumulado por el Levante Unión Deportiva, aunque se le acerca. La deuda financiera superaba los cien millones el pasado verano, con patrimonio neto negativo y una causa de disolución que solo impiden los decretos del Gobierno para proteger a las empresas de los efectos de la política arancelaria que está implantando el presidente de EEUU, Donald Trump. 96.47 es otra cosa: es el minuto y segundo exactos en que Carlos Álvarez, un joven y prometedor talento zurdo andaluz, marcó el gol que ascendía al Levante a Primera División. Fue el pasado 25 de mayo. En ese instante, José Danvila respiró. Y saltó al césped del Plantío, con otros 2.000 aficionados, "un entre tants". "Gracias por salvarnos", le dijo uno de los espectadores que lo reconoció.

De perfil discreto, alejado de los focos que alumbran al club valenciano en su regreso a la elite, Danvila ha sido el flotador que ha sostenido a los granotas, con el agua al cuello en su última travesía. Prácticamente nadie conocía a este empresario del sector textil en el dramático verano de 2023, cuando un penalti en el último minuto de la final por el ascenso frustró el regreso a Primera División y afloró la deuda descomunal de un club que había tirado de visa demasiado tiempo. De ser un ejemplo de buena gestión tras levantar un concurso de acreedores (2009) y llegar a Europa, el Levante volvía a la casilla de salida: atascado en segunda y con su supervivencia en juego.

Adaptado al mercado

Desde aquel primer préstamo participativo de 10 millones, Danvila ha llegado a tener comprometidos cerca de 30 millones de euros de su patrimonio personal, que ha crecido en los últimos años. En paralelo a su entrada en el Levante UD, el actual consejero delegado de la entidad vendió el 55% de su empresa familiar de pieles exóticas, Verdeveleno, a su principal cliente, LVMH, matriz de Louis Vuitton, Christian Dior y Loewe, a finales de 2023. Una operación que fuentes del sector situarían cerca de los 40 millones.

El negocio va viento en popa. La facturación consolidada de Danvila (tiene firmas fuera de España) se asoma a los 25 millones y es un proveedor de referencia en el sector de pieles para el mercado del lujo, con Hermès, Vuitton y Dior como principales clientes. Una de sus firmas de cabecera, la citada Verdeveleno SL, cerró 2023, año de la venta, con un beneficio antes de impuestos cercano a los 3,5 millones. El empresario peletero se ha adaptado a las exigencias del mercado, con un proyecto de trazabilidad para garantizar el origen de sus pieles. Y también se ha situado en el eslabón final de la cadena de negocio. Fabrica y comercializa su propia marca de bolsos, María Oliver, unos diseños que se venden en el mercado del lujo.

La pregunta ahora en Orriols (barrio que acoge al club) es a qué modelo societario aspira el Levante UD. En los últimos 15 años, parte de la masa social soñó con un club horizontal, participativo, con la propiedad controlada mayoritariamente por una fundación de todos dirigida por una especie de senado de notables granotas. Romanticismo en la era del fútbol negocio. Pero el crecimiento descontrolado del gasto en los últimos años con Quico Catalán, el anterior presidente y el hombre que incorporó a Danvila al consejo, frustró ese sueño.

Negocio inmobiliario

Hoy, su afición vuelve a pensar en grande, pero el club está en manos de sus acreedores. El ascenso llega tras un año terrible para Danvila, apagando fuegos, ajustando la plantilla (ha pasado de 520 a 350 nóminas), la venta de dos de sus mejores futbolistas durante la temporada, deudas inesperadas que continuaban apareciendo y pólizas de emergencia para poder pagar nóminas de los empleados de la entidad.

Danvila es a la vez prestamista y máximo accionista. A través de la firma Bizas Capital, controla el 37,90% del club. Otro 34,24% permanece en manos de la fundación, que tiene de cara y apostó por su proyecto cuando le vendió un porcentaje de control hace dos años, en el verano de 2023. El resto del capital, el 27,86%, está en manos de accionistas minoritarios, sin que ninguno de ellos supere el 5%.

A medio o largo plazo, este ascenso da margen al plan de negocio de Danvila para los próximos cinco años, basado en el inmobiliario (incluida una ciudad deportiva con usos hoteleros) y exprimir el negocio del espectáculo en torno al estadio de fútbol. Con él persigue conseguir un club sostenible, también en Segunda. A corto, el regreso da oxígeno al club y en particular al empresario textil, que es uno de los principales acreedores, con 15 millones comprometidos. Los otros dos grandes acreedores principales son el fondo Edmond de Rothschild, con 30 millones, y el banco alemán OLB, con otros 17 millones.

También credibilidad

Este ascenso generará unos ingresos, solo por televisión, de entre 45 y 46 millones de euros. Y, sobre todo, credibilidad ante sus acreedores. "La máxima prioridad ahora es llegar al acuerdo de reestructuración de pagos con los acreedores para poder acelerar y empezar a desarrollar la ciudad deportiva de Nazaret. Sería lo más inminente y lo más urgente. Este ascenso facilita esos acuerdos y hace que se acelere y se desbloquee el dinero de CVC [el fondo que prestó capital a los clubs de La Liga para infraestructuras]", señalan. El escenario ideal sería empezar con movimientos de tierras el próximo enero. El partido del futuro del club se juega estas semanas, con las negociaciones con los prestamistas. De ahí vendrá todo lo demás.

Y es que pese a la dramática situación financiera de la entidad, el atractivo de este club (asentado entre Primera y Segunda desde hace dos décadas) y de la ciudad que lo acoge, ha despertado el interés inversor. Su potente sección femenina llamó la atención de la magnate coreana del fútbol femenino Michelle Kang para poner un pie en España. Esta división sigue despertando interés, pero la venta ha dejado de ser prioritaria. También sobrevuelan los fondos. "¿Fondos? Todos los que quieras están llamando".

Este escenario, la idea de un "compañero de viaje" o directamente la venta de la participación de Danvila a un gran capital es una opción que hoy por hoy no se descarta, pero desde el entorno del club emana un mensaje: este es el momento del empresario. "La exposición se va reduciendo [con el ascenso]. Va a ser determinante el plan de reestructuración de pagos porque no sé a qué nos van a obligar los acreedores", apunta un colaborador del consejero delegado. No se descarta incluso que alguno quisiera capitalizar su deuda. En lo que coinciden quienes lo conocen es que, si Danvila sale algún día de la entidad, "vendrá alguien con cara y ojos que esté aquí". "No será un forastero que no sepa ni donde estamos", subrayan.

El Levante UD ya fue noticia en el verano de 2015 por decir no a la tentación del gran capital. El magnate estadounidense Robert Sarver hizo una oferta por la institución. Tras una pausa dramática, Quico Catalán convenció a la fundación para rechazarla. Al club le fue bien. Finalmente Sarver acabó comprando el Mallorca unos meses después.

En la capital del Turia pesa el ejemplo cercano del drama que vive el Valencia CF con Peter Lim, en uno de los momentos más depresivos de su historia. Tampoco ofrece gran confianza el entorno, las malas experiencias económicas en La Liga. "Estas operaciones se suelen hacer con un motivo económico. Lo que hay que hacer si tienes que buscar a un compañero de viaje, es algo que tenga sentido", concluyen en Orriols. En un tejido productivo marcado por el peso de la empresa familiar como el valenciano, hay desconfianza a la pérdida del control accionarial. De momento, los granota buscan mudar su piel en Primera de la mano de un empresario del terreno.