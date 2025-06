Madrid acoge la primera edición del Foro Innovación y Proyectos de Inteligencia Artificial, jornada clave sobre la aplicación de esta tecnología

La inteligencia artificial ya está cambiando la forma de trabajar un numerosas empresas y sectores. Para abarcas todos los desafíos que supone la implantación de esta nueva tecnología, el 25 de junio tendrá lugar la primera edición del Foro Innovación y Proyectos de Inteligencia Artificial (IA) organizado por El Periódico, 'activos' y Prensa Ibérica con el patrocinio de Avamed Synergy, Northius, Optimumtic y SDG Group; y el apoyo de Tep Institute. Aquellas personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse haciendo clic en este enlace. La jornada se celebrará desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

El evento reunirá a destacados profesionales y líderes del sector para analizar casos de uso concretos y debatir sobre el papel de Europa en la regulación y soberanía tecnológica en IA. La jornada comenzará a las 10:00 h con la bienvenida institucional y una apertura oficial, seguida de una mesa redonda bajo el título ‘Casos de uso de la IA’. En esta sesión, se presentarán experiencias reales de aplicación de inteligencia artificial por parte de empresas líderes. Participarán Daniel Ruiz Mayo (Head of Applied AI en Northius), Alejandro Campoy (Global Experiences Lead en Microsoft), Rosa Ortuño (CEO y fundadora de Optimumtic), Luis Carlos Prieto (ex director de IA en Ferrovial) y Miguel Ángel Ruiz (Head of Innovation en Samsung Electronics Iberia), con la moderación de Conrado Castillo, CEO de TEP Institute.A las 11:00 h, Carlos Ortega, especialista en Ciencia de Datos en SDG GROUP, ofrecerá una intervención individual centrada en la 'Medición del impacto de la IA'.

La segunda parte de la jornada pondrá el foco en la salud. Bajo el título 'La IA aplicada a la salud. Casos de uso', se expondrán proyectos relacionados con la atención médica, el diagnóstico, el análisis de imágenes y la investigación clínica. Participarán Lucas Antonio Díez y Joaquín Jesús González, de Avamed Synergy; el Dr. Carlos Escobar, del Hospital La Paz; y Julio Pastor, de NTT Data. Moderará la mesa Víctor Izquierdo, presidente del Comité de Sociedad Digital del Instituto de la Ingeniería de España.

El evento incluirá también una entrevista a Miguel Rego, presidente del Clúster IA de la Comunidad de Madrid, titulada 'Europa y la IA: entre la regulación y la soberanía tecnológica', antes de la clausura a cargo de Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC.