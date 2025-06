Un abogado sobre la estrategia de las empresas para despedir sin indemnizaciones: “No hagas esto, porque la situación es peligrosa”

Poner fin a la relación laboral entre un trabajador y su empleador requiere del cumplimiento de obligaciones por ambas partes, de lo contrario, hay consecuencias. Así, con relación al despido, muchas empresas asumen estrategias para justificar su legalidad y evitar pagar indemnizaciones.

Existen casos en los que las cartas de despido presentan argumentos que, aunque tipificados en la ley, no se ajustan a la situación del trabajador, pero que buscan evitar problemas legales mayores. Incluso hay empleadores que van más allá y realizan conductas engañosas para hacer que el despido sea procedente, denuncia el abogado laboralista Juanma Lorente.

Desde su cuenta de TikTok señala que algunas empresas optan por un despido verbal, sin entregar la correspondiente carta o dar de baja en la Seguridad Social, para luego utilizar la ausencia del trabajador como justificante de despido, sin indemnización.

¿Cómo funciona esta estrategia de despido?

"Imagina que la empresa te despide de manera verbal y te dice 'oye, que mañana no vengas'. Tú haces caso a la empresa y no vas, sin embargo, la empresa ni te entrega una carta de despido ni te da de baja en la Seguridad Social. Se espera tres o cuatro días para darte de baja, tres o cuatro días que tú no has ido", explica el experto.

Tras ese tiempo te da de baja en la Seguridad Social y te entrega la carta de despido. Ahí es cuando te enteras de que "has dejado de ir a tu trabajo tres o cuatro días, por lo tanto, el despido será legal, no tienes derecho a indemnización y tendrás problemas con el paro por haber dejado de ir a tu trabajo supuestamente", afirma.

El abogado advierte que "es un error gravísimo" y la recomendación es que “no lo hagas”, porque la situación es peligrosa.

Si la empresa te pide faltar al trabajo verbalmente tienes que seguir yendo hasta que no tengas una carta firmada por la empresa o una baja en la Seguridad Social, aconseja Lorente.