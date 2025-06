Catalunya es la comunidad donde el BBVA más elevó su cuota en pymes en los últimos años

El BBVA lleva un año defendiendo que su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell es una "apuesta" por las pymes y por Catalunya, en contra de lo que afirma la entidad vallesana. En esta línea, el banco de origen vasco ha destacado que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llevó al organismo a aprobar la operación recoge que el BBVA fue el gran banco que más elevó su cuota de mercado en el crédito a pequeñas y medianas empresas en Catalunya entre 2021 y 2023 (2,3 puntos porcentuales), por delante de Bankinter (0,8) y Santander (0,7) y frente a la caída de CaixaBank (-1,9) y Sabadell (-3,9). De hecho, fue la comunidad en donde más la incrementó, ya que en el resto registró desde aumentos de 1,2 puntos (Andalucía) hasta descensos de 0,7 puntos (Murcia).

La opa ha entrado en su fase decisiva y sus principales implicados están redoblando sus esfuerzos para que avance a su favor. El Consejo de Ministros, así, tiene hasta el 27 de junio para optar entre confirmar la decisión de la CNMC, dar luz verde a la opa sin condiciones (más que improbable), o imponerle otras adicionales mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". Esta última es la posibilidad que anhelan el propio Sabadell y buena parte de la sociedad y la política catalana. El BBVA espera justo lo contrario, lógicamente, y en las últimas semanas ha logrado el apoyo implícito pero claro de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más allá de ello y ante la incertidumbre sobre lo que hará el Ejecutivo, el banco presidido por Carlos Torres ha echado mano del informe de Competencia para reforzar su argumento de que la operación sería buena para España en general y las pymes y Catalunya en particular. En esta línea, ha resaltado que una de cada tres pymes catalanas que iniciaron una relación bancaria en los últimos cuatro años eligieron al BBVA; que ha dedicado 65.500 millones de nueva financiación a las empresas catalanas entre 2020 y 2024 y otros 4.700 millones en el primer trimestre de 2025; y que cerca de 90.000 compañías de la comunidad son sus clientes.

El grupo, asimismo, ha subrayado que destina a Catalunya uno de cada cuatro euros del crédito que concede a familias y empresas en España. También que el año pasado financió la compra de vivienda a más de 15.000 hogares en la comunidad con más de 2.300 millones de euros, a los que en el primer trimestre se sumaron otras 3.365 hipotecas.

Sucursales

El BBVA, asimismo, ha esgrimido que los clientes del Sabadell podrán acceder a una red mayor de oficinas si se produce la integración. El banco, así, tenía 398 sucursales en Catalunya al cierre del año pasado, frente a las 335 de Sabadell. Si se produce la integración, serían 733, solo por detrás de las 828 de CaixaBank. Además, ha destacado que se elevaría la cobertura de municipios de menos de 10.000 habitantes para los clientes del Sabadell, ya que a sus 49 oficinas en estas poblaciones se sumarían las 97 del BBVA.

Eso sí, el banco de origen vasco adelantó hace meses que su plan de integración pasa por cerrar 300 sucursales en toda España del grupo conjunto (donde sumaría 3.033, con datos de marzo) y no ha especificado cuántas serían en Catalunya. En este sentido, el BBVA ha resaltado que es la gran entidad que menos redujo su red en el país entre 2022 y 2024 (14 oficinas menos, tres de ellas en Catalunya, hasta las 1.881 sucrusales), con muchos menos cierres netos que el Sabadell (115, 48 en Catalunya, hasta las 1.801).

El banco, además, ha destacado que supera en oficinas a la entidad catalana en 14 de las 17 comunidades autónomas. Y ha recordado que se ha comprometido con la CNMC a no cerrar sucursales cuando no haya otra a menos de 300 metros; tampoco en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros; ni donde queden menos de tres competidores; ni en municipios de menos de 5.000 habitantes.