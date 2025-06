Menos del 3% de los habitantes de la 'Catalunya vaciada' usa los cajeros móviles de la Generalitat

Un total de 7.775 personas han usado ya los cajeros móviles que habilitó hace seis meses la Generalitat de Catalunya para dar servicios financieros a aquellos municipios que carecen de oficina bancaria. Representan el 2,6% de los habitantes de esa 'Catalunya vaciada' que durante las últimas décadas se han quedado en "exclusión financiera", una vez que las diferentes entidades han ido clausurando sucursales y dispensadores de efectivo. Un saldo que desde la administración catalana reconocen que "tiene recorrido de mejora" y que tampoco descartan que acaben redefiniendo íntegramente cuando, de aquí a año y medio, venza la licitación mediante la cual hoy se presta el servicio.

El secretario general de la conselleria de Economia, Juli Fernández, ha comparecido este miércoles en el Parlament de Catalunya para realizar un primer balance sobre el servicio de cajeros móviles que diseñó el anterior Govern y está implementando el vigente.

Este servicio consiste en unidades itinerantes que visitan un total de 503 municipios catalanes donde habitan unas 300.000 personas. A cada pueblo van entre una y dos veces por mes, para así dar atención presencial a personas mayores o gente con dificultades para realizar trámites 'online'. Allí dichas unidades se pasan en cada visita entre media hora y una hora. Dicho servicio tiene un coste anual para la Generalitat de 1,2 millones de euros, que se reparten vía adjudicación pública CaixaBank y Caixa d'Enginyers.

Durante el primer semestre de vigencia esas unidades móviles han realizado un total de 4.496 visitas, en la que han atendido a 7.775 personas. Fernández ha defendido que aquellos que usan el servicio están contentos, valorándolo con un 9,5 sobre 10, y lo ha definido como un "instrumento muy útil", después de que Catalunya haya perdido en los últimos 15 años el 73% de sus cajeros automáticos. Cuando estalló la crisis financiera tenía unas 8.800 sucursales y hoy apenas quedan 2.000, según los datos que han ofrecido desde la conselleria de Economia.

No obstante, tanto sus socios de investidura como de la oposición le han reprochado que sea "un parche", que con una visita o dos mensuales a cada pueblo no soluciona la exclusión financiera, y "caro", por su coste de licitación, según el diputado de los Comuns Lluís Mijoler. "¿Alguien puede pensar que la Generalitat tiene que pagar con dinero público lo que, en primer lugar, es un deber moral, y, en segundo, una obligación mercantil que tienen con sus clientes?", le ha afeado el diputado de Junts Jaume Giró. "Es cierto que no suple la falta de servicios financieros", ha reconocido el parlamentario de ERC, partido que diseñó el servicio.

Un cajero fijo en cada municipio

Una mayoría de los grupos parlamentarios le han reclamado al Govern que reactive en el Parlament una ley que pretende obligar a las entidades financieras a que garanticen, entre todas, al menos un cajero en cada municipio. "No descartamos que en algunos espacios se puedan colocar cajeros permanentes", ha replicado el secretario general de la conselleria de Economia. No obstante, se ha emplazado a esperar a que venzan los dos años de licitación pública a los que obligatoriamente se comprometió el Govern (y que puede prorrogar dos años más si quiere).