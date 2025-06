Albert Pla incendia el debate sobre las herencias: “Es una injusticia que perpetúa la desigualdad”

El músico y actor catalán Albert Pla ha desatado una nueva controversia al cargar contra las herencias en una intervención en el programa radiofónico La cena de los idiotés, de Hora 25 en la Cadena SER. Con su habitual tono irónico, Pla ha calificado las herencias como una "injusticia estructural" y ha llegado a proponer su abolición o, al menos, una fuerte regulación.

"Yo renunciaría a la herencia. Estoy en una edad en la que se mueren muchos padres de mis amigos, y he aprendido a dividirlos en dos: los que decían que trabajaban y los que trabajaban", afirmó Pla, de 58 años, ante el asombro del resto de tertulianos.

Durante su intervención, Pla describió cómo muchos conocidos suyos han pasado a tener propiedades o dinero simplemente por heredar, sin que esto esté ligado a su esfuerzo personal: "Ahora tienen una casa pequeña en Sabadell, un piso en Palamós o 100.000 euros a repartir con su hermano", ilustró.

El artista no se quedó ahí. Reflexionó sobre la relación entre el patrimonio heredado y la construcción de desigualdad social: “Hay gente que no ha sido justa conmigo. Yo invitándoles a cañas, y ellos diciendo que no tenían dinero, cuando en realidad esperaban una herencia. Era otro tipo de economía, y no debería ser así”.

Cuando el periodista Aimar Bretos le preguntó directamente si aboliría las herencias, la respuesta de Pla fue rotunda: "Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Si existe esto, ¿para qué sirve hacer política y redistribuir si esta ley lo revierte todo?"

La periodista Mamen Mendizábal respaldó esa visión con datos recientes: "La mayoría de los ricos en España vienen de herencias. Es la base de la desigualdad". En un momento especialmente incisivo, Pla extendió su crítica a la clase media: "Resulta que llegas a los 50, eres pobre y tus amigos son ricos por una cosa que han tenido callada toda su vida", sentenció.

¿Son las herencias el origen de la desigualdad? La opinión de Albert Pla desata un tsunami en redes / Archivo

Más de 1,4 millones de visualizaciones y un aluvión de críticas en redes

El momento ha corrido como la pólvora en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde el vídeo supera ya los 1,4 millones de visualizaciones. Las reacciones no se han hecho esperar: desde quienes respaldan la crítica a la acumulación patrimonial hasta otros que acusan a Pla de "resentido" o de "ignorar el esfuerzo de quienes sí han trabajado y ahorrado para sus hijos".

“Los padres de tus amigos se sacrificaron por dejarles algo. Si los tuyos no, ajo y agua”, comentaba un usuario. Otro criticaba: “Te lo gastas todo en vicios y el malo es el que ahorra”.

Herencias: un debate económico, político y ético

Más allá del personaje polémico, el alegato de Albert Pla pone sobre la mesa un debate de fondo: el papel de las herencias como perpetuadoras de desigualdad. Varios estudios recientes han concluido que una parte significativa del patrimonio de las grandes fortunas en España proviene de herencias, y no de actividad económica directa.

Aunque el tema divide profundamente a la opinión pública, lo cierto es que en un contexto donde la vivienda se ha encarecido y la movilidad social se estanca, muchas voces empiezan a cuestionar el actual régimen sucesorio.