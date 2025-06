El president Salvador Illa anuncia este martes cómo se ampliará el aeropuerto de Barcelona-El Prat

Tal como había ido avanzando el propio president y otros miembros del Ejecutivo en las últimas semanas, el Govern ya tiene la propuesta técnica para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El propio Salvador Illa será el encargado este martes a mediodía de explicar la alternativa que permite aumentar la capacidad de la infraestructura que desde hace cuatro años reclama el gestor aeroportuario, Aena. Lo hará en el Saló Sant Jordi y no admitirá preguntas al acabar.

La propuesta que anunciará Illa reduce en 87 metros la propuesta inicial del gestor aeroportuario gracias a una RESA, que es una zona de seguridad al final de pista. En cambio, según consta en el documento al que ha tenido acceso este diario, no hay afectación en el otro extremo, en el Remolar.

Illa se reunirá en primer lugar con los miembros de la comisión técnica del aeropuerto que durante los últimos meses han consensuado la solución, en una gestión que no ha sido fácil porque precisaba cuadrar los intereses aeroportuarios (permitir que operen aviones más grandes, que necesitan una pista más larga), pero también los requerimientos medioambientales por la proximidad con la zona lacustre de La Ricarda. Será a las 11.45 horas, después de la reunión del Govern.

Buena relación con Aena

El hecho de compartir siglas en Barcelona y Madrid ha acercado unas posiciones que años atrás estaban alejadas. Además de los representantes de la Conselleria de Territori, en la comisión técnica no solo estaban miembros del Ministerio de Transportes sino también de Aena, empresa cotizada que dirige Maurici Lucena.

Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. / Archivo

Está por ver, no obstante, si la solución técnica es del agrado de los socios del Govern, ERC y Comuns. Estos últimos ya han anunciado que preparan una "estrategia de confrontación" contra la ampliación. Sea como fuere, Illa ha esperado a tener atado el tercer suplemento de crédito por si llegan turbulencias.

Compensaciones ambientales

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el president explicará alrededor de las 12.00 horas que finalmente la pista del mar, la denominada 06R/24L, que ahora mide 2.660 metros, se prolongará otros 500 metros en dirección a La Ricarda, tal como en su día reclamaba Aena. Sin embargo, se han establecido una serie de compensaciones ambientales para minimizar ese impacto.

Esta decisión es única y exclusivamente del Govern y no precisa del aval del Parlament. De hecho, cuando el Ejecutivo de Pere Aragonès, en 2021, rechazó la oferta de prolongación de esta pista, Aena aseguró que hasta que no contara con el beneplácito de la Generalitat no volvería a plantear el aumento de la capacidad de El Prat.