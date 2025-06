Históricos de Aena, del PSC y un ornitólogo: quién es quién en la comisión de ampliación del Prat

Ocho altos cargos, cuatro del Gobierno español y cuatro más del Govern catalán, han sido los responsables de resolver el sudoku de la ampliación del aeropuerto del Prat hasta llegar a la propuesta presentada hoy por el president Salvador Illa. Esta comisión, que se ha reunido en hasta cinco ocasiones desde el pasado mes de septiembre, ha sido la encargada de encontrar una solución a uno de los debates más enconados en materia de infraestructuras de los últimos años. Estos han sido sus miembros:

Representantes del gobierno central

Benito Núñez

El actual secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo nació en Albacete en 1976. Es Ingeniero Naval y Oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales desde el año 2004. A lo largo de su carrera ha tenido cargos en el Ministerio de Cultura, la Vicepresidencia primera del Gobierno y la Marina Mercante, donde en 2018 fue nombrado director general. También ha pasado por el consejo de administración de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

Javier Marín

El vicepresidente ejecutivo de Aena es considerado uno de los mayores expertos en aeropuertos de España. Sus inicios en el gestor aeroportuario se remontan a 1991, hace más de 30 años, donde llegó con el título de ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su dilatada trayectoria en Aena ha sido director general de Aeropuertos (2017-2023), director general de Aena (2014-2017) o director general de Aena Aeropuertos (2011-2014). En su día también fue director general de Navegación Aérea, actualmente Enaire.

David Benito

El actual director general de Aviación Civil nació en Madrid en 1971. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Como funcionario, ha desempeñado cargos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la Dirección General de Aviación Civil y en la subdirección general de Transporte Aéreo. Como reconocimiento a su labor, en julio de 2019 se le concedió la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Enrique Maurer

El actual director general de Enaire entró en 1994 a formar parte de Aena, la empresa a la que ha estado ligado durante toda su vida profesional. En 2004 fue nombrado responsable de la gestión de la División de Verificación e Infraestructuras de Aena, para pasar a dirigir en 2008 la Dirección de Explotación de Aena. En 2012 pasó a gestionar la Dirección de Sistemas de Aena, hoy Enaire, donde también fue director de Servicios de Navegación Aérea. A lo largo de su carrera ha recibido distintas distinciones, como el premio Ícaro del Real Aero Club de España o el Premio del Aeroclub de Sabadell por su contribución a la Aviación General y Deportiva. También recibió la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco por el Ejército del Aire y del Espacio.

Representantes del Govern de la Generalitat

Javier Millamayor

El secretario del Govern de la Generalitat nació en Tarragona en 1978 y es licenciado en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; en su currículum académico se cuentan distintos postgrados y másteres. Toda su carrera profesional ha estado ligada a cargos públicos en administraciones gobernadas por el PSC. Ha pasado por el Servicio de Promoción de Políticas de Igualdad o la Oficina de Planificación Estratégica y Evaluación de Políticas Públicas del Área de Presidencia de la Diputación de Barcelona. Posteriormente, fue teniente de alcalde en Tarragona durante dos legislaturas. Entre 2019 y 2024 volvió a la Diputación de Barcelona hasta entrar como secretario del Govern.

Jordi Terrades

Este histórico del PSC fue nombrado en agosto de 2024 secretario general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Nacido en Granollers en 1957, ha pasado la mayor parte de su carrera en cargos vinculados al PSC, como el de concejal o teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Canovelles. También ha sido concejal en Granollers. Entre las instituciones por las que ha pasado se cuentan el Consell Comarcal del Vallès Oriental y el Consorcio para la Gestión de Residuos de la misma comarca. Ha sido diputado en el Parlament de Catalunya entre la sexta y la 14ª legislaturas.

Jordi Sargatal

El secretario de Transició Ecològica de la Generalitat nació en Figueres en 1957 y es el máximo responsable del Govern en materia de lucha contra el cambio climático. Zoólogo de formación, participó activamente en la campaña de defensa de los Aiguamolls de l’Empordà, que culminó en 1983 con la creación del Parque Natural, que dirigió entre 1983 y 1998.

Ha colaborado en diversos libros sobre biodiversidad y fue coeditor del Handbook of the birds of the world, la enciclopedia de las 11.000 especies de pájaros del mundo. Su condición de ornitólogo fue clave a la hora de nombrarle para un puesto desde donde tendrá que trabajar en las compensaciones medioambientales necesarias para ampliar el aeropuerto.

Manel Nadal

Nombrado el pasado verano secretario de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal nació en Girona en 1953. Licenciado en Biología por la UAB, fue diputado en el Parlament entre 1984 y 2003. Con la constitución del primer Govern Tripartito, fue nombrado secretario de Mobilitat, cargo que ocupó hasta 2010. Nadal ha ejercido como profesor de Ciencias Naturales en el Instituto de Bachillerato de Banyoles y miembro del consejo de administración de Renfe entre 2021 y 2024.