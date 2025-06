Drones blindados para evitar nuevos ataques terroristas

¿Se imaginan haber podido evitar el atentado de septiembre de 2024 en el Líbano donde murieron decenas de personas y miles quedaron heridas al explotar a la vez diversos dispositivos móviles?

En muchas ocasiones, estos dispositivos y drones son interceptados y redirigidos por el enemigo, pero esta situación ahora puede cambiar. Una empresa murciana asegura que es capaz de dar seguridad a los drones para que no sean interceptados por terroristas o cualquier otra persona o colectivo. Se trata de la firma Odins.

Esta compañía de la Región, de más de una década de trayectoria, ha consolidado su liderazgo en el desarrollo de soluciones de hardware y software para ciudades inteligentes, agricultura de precisión y, por supuesto, para defensa.

Su nombre, aunque algunos pensaron en algún momento que podía tener una inspiración mitológica, responde a un acrónimo claro: Open Data Intelligence Solutions (Sistemas Abiertos Interoperables).

Desde sus inicios, Odins apostó por este tipo de sistemas, que «nos han abierto puertas dentro y fuera de España, permitiéndonos colaborar con ayuntamientos, operadoras, centros de investigación y organismos de defensa» explica su gerente, José Trigueros.

La situación geopolítica mundial ha impulsado a Odins a explorar la aplicación de su tecnología en el ámbito de la defensa. Entre sus proyectos más destacados se encuentra dotar de seguridad a drones, una tecnología diseñada para evitar que estos sean interceptados o redirigidos por agentes externos.

Sin olvidar otro de sus grandes proyectos estrella: la burbuja táctica 5G, una solución transportable que permite establecer comunicaciones en zonas sin cobertura, tanto en situaciones de emergencia como en operaciones militares.

Estas innovaciones han sido presentadas en ferias especializadas de defensa, destacando por su capacidad de adaptación y despliegue en situaciones críticas.

Jardines inteligentes

Uno de los grandes logros de Odins ha sido la implementación de soluciones de sensorización y análisis inteligente para jardines urbanos. Gracias a algoritmos avanzados y tecnología por satélite, son capaces de calcular no solo la humedad del suelo, sino también la evapotranspiración de la planta, lo que permite un riego mucho más eficiente.

Una tecnología que ya está presente en ciudades como Murcia, Logroño, Santander y Málaga, entre otras muchas. Además, también se aplica en campos de golf y de fútbol, donde la optimización del agua es esencial.

En paralelo, la empresa ha desarrollado dispositivos para el análisis en tiempo real de la calidad del agua, equiparando sus resultados a los de un laboratorio. Desde las playas de Benidorm hasta los lagos interiores como Orellana, su tecnología permite monitorizar este recurso vital al instante, incluso en contextos de seguridad nacional.

Expansión internacional

Con presencia en España, Latinoamérica (especialmente Colombia) y el norte de África, Odins participa también en múltiples proyectos europeos. Según su gerente, «Odins es, posiblemente, la empresa privada murciana con más participación en programas de I+D+i a nivel continental. Nuestra estrecha colaboración con la Universidad de Murcia fue clave en su origen. Nacida como una spin-off académica, mantiene ese vínculo institucional que le aporta una sólida base científica. Además, ha sido reconocida por el Instituto de Fomento y programas como Caetra, que fomentan el uso dual de la tecnología civil en entornos de defensa», explica Trigueros. Su fundador recuerda también que «hemos de felicitar al Gobierno regional y al programa Caetra», que ha alentado a las empresas a ser conscientes de la tecnología con la que contaban y dar soluciones tecnológicas en sectores como la defensa.

José Trigueros: «Si el equipo no cree en el futuro, cae; necesitamos adrenalina e ilusión»

José Trigueros, a sus 56 años, tiene las cosas muy claras. Este fundador de 15 empresas se define con estas dos frases: por un lado, que «la historia nunca ha escrito libros de cobardes» y, por otro, que «nunca me equivoco, siempre o acierto o aprendo». En su mochila personal, una idea: no importa las veces que te caigas mientras te levantes. Director de la compañía Odins, para él su trabajo es su vocación. Una labor que desempeña con la misma ilusión que cuando arrancó hace algo más de diez años, aunque reconoce que sin su equipo no es nadie. Más de 40 familias a su cargo, de las que dice sentirse orgullosísimo. Gran amante de su familia, su mujer, su madre y sus dos hijos, siente gran admiración profesional por uno de ellos, José María: torero de vocación que recientemente sufrió una cornada en la novillada de Alcantarilla en beneficio de Afade (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias). Entre sus hobbies, viajar, aunque su pasión es su empresa y su trabajo. Y por supuesto, la tauromaquia.

El director de la compañía, José Trigueros, en una de las instalaciones de la firma. / L.O.

¿Por qué eligieron el nombre Odín, dios mitológico, para su compañía?

Odins significa Open Data Intelligence Solutions.(Sistemas Abiertos Interoperables). Aunque la gente cree que significa otra cosa (comenta entre risas).

¿Cómo explicaría lo que hace en su empresa para alguien que no se dedica ni a la tecnología ni a la ingeniería?

Somos fabricantes de hardware y software de smart city de agricultura y hemos abierto una línea nueva de infraestructuras para que puedan utilizarla en defensa. Nosotros conseguimos optimizar todo el agua que gasta un jardín utilizando algoritmos inteligentes para detectar la cantidad de riego, conseguimos la sensorización de la humedad del suelo.

¿En qué se diferencia lo que ustedes hacen de, por ejemplo, una empresa convencional tecnológica?

Somos una empresa detrás de las smart cities, que medimos niveles de ruido, calidad del aire y trabajamos con jardines inteligentes de toda España, además de campos de fútbol y de golf. En España no existe otra empresa como la nuestra.

¿Cómo recuerda sus primeros años?

Nada funcionaba inicialmente, nada es fácil. Lo cual requiere un sobreesfuerzo técnico, económico y humano en toda empresa, y quien diga lo contrario miente. Pero tuvimos el componente de formar parte del spin off de la UMU. Asimismo, tampoco es fácil retener talento, ya que hay muchas personas integradas en el proyecto. A nuestros trabajadores, que no son trabajadores sino compañeros, les intentamos dar todas las facilidades, desde teletrabajo hasta pagar el gimnasio cerca de la empresa para que puedan estar a gusto, porque nadie puede retener un talento si no está bien tratado. Lo que uno quiere es paz y tranquilidad. Tenemos un equipo maravilloso. En el décimo aniversario decía: ‘de las 40 personas de esta empresa estoy enamorado’. Si el equipo no cree en el futuro de la empresa, esta cae. Necesitamos adrenalina e ilusión.

¿Qué piensa sobre la tecnología dual?

Considero que la tecnología dual es fundamental. De hecho, participamos en un programa de suministros de microchips.

¿Dónde está actualmente presente la compañía?

Actualmente en España, en zonas de Latinoamérica como Colombia, Norte de África y también tenemos proyectos puntuales en Europa y cualquier país que nos necesite, que de momento son muchos.

¿A quién admira José Trigueros?

Somos muchos socios, pero siempre he considerado que el trabajo te reconforta y hay otra persona que sueña un poco como yo, un socio mío, un catedrático que fue hace muy poquito reconocido por su trayectoria profesional. Estoy hablando de Antonio Skcarneta Gómez. Es un orgullo. Me hace sentir bien, ya que está absorbido por la misma emoción por los proyectos, por la innovación (ríe). Contesta a los correos antes de que hayan llegado (responde bromeando). Pero mi verdadero héroe es mi hijo, José María. Es torero. La semana pasada lo hirieron en una corrida organizada para sacar fondos por el alzhéimer. Él es mi verdadero héroe. Sus honorarios los ha donado para la Asociación de Alzheimer de Alcantarilla, es decir, se ha jugado la vida por los demás.

¿Qué significa para usted hacer las cosas bien?

Para mí hacer las cosas bien tiene que ver con que la vida es una carrera de fondo. No podemos hacerlas de ninguna otra forma. No existen soluciones efímeras. Odins no es un proyecto para ponerle un lazo y venderlo, es una empresa basada en el equipo y en la excelencia.

¿Qué parte de usted mismo personal, emocional e ideológica está más presente en el ADN de Odins?

Soy muy de equipo y familia, en el ámbito estrecho de la palabra: primero personas, segundo personas y tercero, personas. La empresa se podría llamar Odins, Hero o El Pozo. Y es que si no respetamos, si no queremos que los compañeros sean los mejores, si no hacemos equipo... Se puede trabajar o tener la ilusión del trabajo bien hecho. No se puede hacer otra cosa si queremos perdurar. El ADN son las personas.

¿Cómo ha sido el apoyo regional y del Info en este tiempo?

Hay pocos casos de éxito. Para nosotros es un orgullo. Estamos haciendo muchos proyectos de investigación. Y por ello debemos felicitar al Gobierno regional y al programa Caetra que nos permite a las empresas estar enfocadas en soluciones de problemas. No éramos conscientes de que esa tecnología podía ser utilizada en el mundo de la defensa. Es una oportunidad, porque ahora existen desgraciadamente numerosos conflictos bélicos que hay que resolver.