César González-Bueno, en directo: última hora y declaraciones del CEO del Banc Sabadell sobre la opa con el BBVA para EL PERIÓDICO

Yolanda Díaz afirma que "hasta la Iglesia" está en contra de la opa de BBVA sobre Sabadell

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha remarcado su rechazo y el de su formación Sumar a la oferta pública de adquisición (OPA) hostil del BBVA sobre el Sabadell por los riesgos que implica en términos de puestos de trabajo y de concentración en el sector. La ministra ha dicho que "hasta la Iglesia" está en contra de la operación. "No puede aceptarse que en nombre del mercado se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo", ha dicho Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha recordado que el propio BBVA ha cifrado el impacto de la operación en 4.000 puestos de trabajo, mientras que los sindicatos elevan la cifra a una horquilla de entre 7.000 y 10.000 empleos. Díaz ha señalado que "no vale todo" y que la lógica de la rentabilidad privada no puede estar "jamás" por encima de los derechos económicos de la ciudadanía. En este punto, ha apuntado que el Estado "tiene la obligación democrática" de defender el interés general e incluso intervenir para corregir desiquilibrios y garantizar la inclusión y proteger al conjunto de la sociedad.