¿En qué sectores están subiendo más los salarios y en cuáles menos?

El momento de bonanza que reflejan actualmente los datos macroeconómicos está permeando también a los salarios. No solo crece el PIB, sino también las nóminas que llegan a los hogares españoles. Y en los últimos años lo han hecho incluso por encima de los precios, recuperando parte del poder adquisitivo perdido en la reciente crisis inflacionista. No obstante, no todas las profesiones están viendo revalorizados sus salarios de igual forma y la mayoría de gremios todavía no se han resarcido de esos 2021 y 2022 fatídicos para los bolsillos de la gran mayoría de los españoles, que vieron como la luz, el aceite o los carburantes se encarecían mucho más de lo que subían sus sueldos.

El salario más frecuente en España, es decir, el que percibe la mayor proporción de gente, fue en 2023 de unos 15.000 euros anuales, según los últimos datos disponibles y recientemente actualizados de la Encuesta de Estructura Salarial del INE (su referencia salarial más completa). Esta cuantía equivale a prácticamente el salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2023 era de 15.120 euros brutos al año. O lo que es lo mismo, 1.080 euros brutos al mes (en 14 pagas).

España sigue siendo, en este sentido y pese a las recientes revalorizaciones del SMI aprobadas por el Gobierno, un salario con una parte importante de su población cobrando salarios bajos. Los datos del INE reflejan que el SMI es el salario más frecuente y que casi un cuarto de la población trabajadora española cobra el SMI o menos.

El salario más frecuente ofrece una foto más fidedigna del mercado laboral que no el salario medio, que se ve sesgado por la gente que se acumula tanto en los salarios más bajos, como los más altos. Según el INE, el salario medio en España en 2023 fue de 28.049 euros brutos al año, que mensualmente equivale a 2.003 euros al mes (en 14 pagas); casi el doble que el salario más frecuente. El salario mediano, que se ubica en un punto intermedio entre ambos conceptos, fue de 23.349 euros anuales o 1.667 euros mensuales (en 14 pagas).

¿En qué sectores están subiendo más los sueldos?

Los salarios subieron de media durante el 2023 un 4,1%, seis décimas por encima de la inflación registrada durante ese mismo periodo. Un dato positivo, en general, pero que esconde diferencias sustanciales por gremios.

Y es que en la 'pole' de sectores que más han aumentado la retribución que pagan a sus empleados hay un mix de oficios históricamente mal remunerados y de condiciones inestables -como las peluquerías, los tatuadores o las funerarias-, con otros referentes en cuanto a calidad laboral -como las industrias extractivas o la información y las comunicaciones-.

¿Y en qué sectores están subiendo menos?

Únicamente hay un sector de todo el abanico que utiliza el INE para desagregar sus datos en el que los salarios fueran más bajos de un año a otro. Este es el de las empresas dedicadas al suministro de energía, donde la media salarial ha disminuido un 1,8% respecto a 2022. Ello no necesariamente implica que hayan bajado los sueldos, en el sentido de que las personas que allí trabajan ganen hoy menos que ayer, sino que puede deberse a un efecto composición: hoy han entrado a trabajar personas que cobran menos de lo que cobraban las personas que formaban el sector ayer.

En el resto de sectores las nóminas han subido, más o menos. En el top 5 de gremios a la cola en cuanto a incrementos retributivos se encuentran sectores como la construcción y los transportes. Precisamente dos ramas de actividad donde las organizaciones empresariales han manifestado dificultades durante los últimos tiempos para encontrar personal y lamentan que los candidatos migren a otros gremios si les surge la oportunidad.

¿Se ha recuperado el poder adquisitivo perdido?

En 2021, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, los precios empezaron a dispararse y ese pico inflacionista se alargó durante buena parte de 2022. El IPC volvió a elevarse sobre los dos dígitos, algo que no sucedía desde los años 90 del siglo pasado. Y la mayoría de ciudadanos sufrieron, pues las empresas no subieron los salarios ni con la misma velocidad, ni con el mismo ahínco. Es decir, con el mismo sueldo podían comprar menos cosas.

Esa pérdida de poder adquisitivo fue general y, desde entonces, los trabajadores de algunos sectores han logrado recuperarse -la minoría- y otros no -la mayoría-. La evolución de los salarios posteriormente a 2023 -lo que ya se refleja en otros indicadores- sigue siendo positiva y más oficios han logrado ir recortando ese diferencial perdido.