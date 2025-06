Nuevo cambio en el subsidio para mayores de 52: beneficiará a miles de trabajadoras del hogar

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), constituye una ayuda económica fundamental para miles de personas en España que se encuentran en desempleo a partir de esa edad y cumplen una serie de requisitos. Sin embargo, hasta ahora, un grupo significativo de trabajadoras, las empleadas del hogar, se enfrentaba a una barrera prácticamente insalvable para acceder a esta prestación. La dificultad radicaba principalmente en uno de los requisitos esenciales: haber cotizado por desempleo durante al menos seis años a lo largo de toda la vida laboral. Esta exigencia, aparentemente neutral, excluía de facto a la mayoría de las trabajadoras de este sector debido a particularidades históricas en su régimen de cotización.

Tradicionalmente, las empleadas domésticas no cotizaban a la Seguridad Social por la contingencia de desempleo dentro del Régimen Especial de Empleados de Hogar. Esta situación cambió a partir del 1 de octubre de 2022, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró discriminatoria la exclusión del derecho a la prestación por desempleo para este colectivo. A raíz de esta resolución, se implementó un cambio normativo que permitió a las trabajadoras del hogar comenzar a generar cotizaciones por desempleo. No obstante, la nueva regulación no otorgó efecto retroactivo a las cotizaciones previas a esa fecha. Esto significaba que, para poder cumplir con el requisito de los seis años de cotización por desempleo exigido para el subsidio de mayores de 52, una trabajadora del hogar tendría que esperar, como mínimo, hasta el 1 de octubre de 2028 (seis años después del inicio de las cotizaciones), independientemente de los años que hubiera trabajado y cotizado en el régimen especial antes de 2022. Esta limitación convertía en una quimera el acceso al subsidio para muchas empleadas del hogar que, superando los 52 años, cumplían con los demás requisitos pero veían cómo sus años trabajados no contaban a efectos de desempleo para este subsidio específico.

El obstáculo de la cotización anacrónica

La paradoja era evidente: mientras que la ley permitía cotizar por desempleo desde finales de 2022, el requisito de antigüedad de seis años basado en esa cotización específica dejaba fuera a un colectivo que había dedicado décadas a trabajar en el ámbito doméstico, pero bajo un régimen que no contemplaba esa protección particular. La cotización por desempleo es distinta a la cotización por otras contingencias como jubilación o enfermedad. Al no existir legalmente la posibilidad de cotizar por desempleo antes del 1 de octubre de 2022 para las empleadas del hogar, era imposible para ellas acumular los seis años necesarios para acceder al subsidio de mayores de 52 utilizando únicamente los periodos posteriores a esa fecha. Esta circunstancia perpetuaba, en la práctica, una forma de discriminación al impedirles el acceso a una prestación social vital en una etapa avanzada de su vida laboral, a pesar de haber contribuido al sistema de Seguridad Social durante años bajo otro concepto. La situación generaba frustración e indefensión en un colectivo mayoritariamente femenino y a menudo con trayectorias laborales discontinuas o informales, que veían cerrado el acceso a una ayuda económica esencial al cumplir los 52 años y encontrarse sin empleo.

Un fallo judicial que rompe la barrera

Este escenario de aparente bloqueo normativo ha sido recientemente modificado gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). El tribunal ha fallado a favor de una empleada del hogar que había presentado un litigio contra el SEPE, buscando que se le reconocieran sus derechos. La clave de la sentencia reside en que el TSJN ha decidido computar, a efectos del requisito de los seis años de cotización por desempleo para el subsidio de mayores de 52, los periodos trabajados por la demandante antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2022, es decir, antes del 1 de octubre de 2022, durante los cuales estuvo incluida en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

El caso específico que llegó a los tribunales navarros involucra a una mujer de 58 años. Según detalla el comunicado del Poder Judicial, esta trabajadora figuró encuadrada en el Régimen Especial de Empleados de Hogar durante varios periodos significativos de su vida: del 1 de mayo de 1985 al 31 de julio de 1993; del 1 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2012; y un periodo más corto del 1 de febrero de 2012 al 1 de julio de 2012. Aunque estas cotizaciones no se realizaron bajo el concepto específico de "desempleo" en su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha interpretado que, dado el cambio normativo posterior que sí lo permite, y para evitar la discriminación previamente señalada por el TJUE, es necesario reconocer esos años trabajados y cotizados en el régimen especial a efectos del cumplimiento del requisito de antigüedad para el subsidio de mayores de 52. La Sala argumentó que la propia modificación legal de 2022 no previó que, al no haber retroactividad, ninguna empleada del hogar podría acceder al subsidio hasta 2028, lo que, a su juicio, perpetuaba la discriminación que la sentencia del TJUE buscaba erradicar.

Implicaciones y potencial beneficio para miles de trabajadoras

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene un alcance que trasciende el caso particular de la demandante. Al establecer un precedente por parte de un tribunal superior, abre la puerta a que otras empleadas del hogar en una situación similar puedan reclamar y conseguir el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Hasta ahora, la interpretación estricta de la norma de 2022 impedía que miles de trabajadoras que cumplen la edad y tienen años cotizados bajo el Régimen Especial de Empleados de Hogar (aunque no específicamente por desempleo antes de 2022) pudieran alcanzar los seis años requeridos para el subsidio.

El fallo del TSJN reconoce que los periodos trabajados y cotizados bajo el régimen especial antes de 2022 deben tenerse en cuenta para cumplir el requisito de los seis años de cotización por desempleo para este subsidio concreto. Esto elimina el "período de espera" artificial hasta 2028 y permite que muchas trabajadoras que ya cuentan con una larga trayectoria laboral en el sector, aunque no hubieran cotizado por desempleo en el pasado, puedan ahora acreditar el tiempo necesario para acceder a la prestación al cumplir los 52 años y encontrarse en situación de desempleo. Se estima que esta nueva interpretación podría beneficiar a un número considerable de trabajadoras del hogar en toda España, proporcionándoles una red de seguridad económica en una etapa crucial de su vida, después de años de trabajo y contribuciones a la sociedad. La sentencia representa un paso significativo hacia el reconocimiento pleno de los derechos laborales y sociales de un colectivo históricamente vulnerable y a menudo invisibilizado.