Estas son las 5 mentiras que dicen los youtubers de finanzas y que la mayoría cree, según el experto inmobiliario Pau Antó

Pau Antó es licenciado en Economía, fundador de Monest Capital, inversor y mentor sobre inversiones inmobiliarias. A los 27 años consiguió la libertad financiera y tras más de 15 invirtiendo he diseñado un método encaminado a que otras personas puedan lograrlo: la multiestrategia.

Desde su experiencia, el famoso inversor inmobiliario desvela en un vídeo cuáles son las cinco mentiras que dicen los youtubers de finanzas y que la mayoría cree, a la vez que menciona “estrategias reales para generar ingresos pasivos y proteger tu dinero en 2025”.

Ideas que suenan bien o ideas que funcionan

Aunque el experto considera que muchos canales de finanzas aportan valor, otros solo repiten lo mismo y el problema no está en lo que dicen, sino en que “muchos les creen al pie de la letra sin contrastar”. De ahí que identifique como falsos los siguientes planteamientos y se disponga a contrastarlos:

Mentira 1: "Con 50 € al mes eres libre financieramente"

Si inviertes 50 € al mes en fondos indexados alcanzarás la libertad financiera. A pesar de que la idea suena bien, comenta que los resultados demuestran todo lo contrario, porque “para que eso funcione necesitarás mantener esa inversión durante 30, 40 o incluso 50 años”. A este tiempo prolongado se suman inconvenientes como inflación, impuestos y comisiones.

La recomendación para lograr libertad financiera es crear fuentes de ingresos reales, en su caso, fue mediante inmuebles y con operaciones que generaban ingresos desde el primer mes o beneficios en pocos meses. “No esperé a que el dinero creciera solo, lo puse a trabajar de forma activa”, dice.

Mentira 2: "La bolsa siempre sube a largo plazo"

Antó precisa que esta idea es verdad en parte, pero es una frase peligrosa si no se entiende bien. “Nadie te habla de las caídas del 30, el 40 o incluso el 50% que puedes vivir si inviertes en bolsa y nadie te garantiza cuando vas a recuperar lo perdido”.

El consejo es no poner en bolsa todo el dinero y menos lo que se necesita para vivir o generar ingresos reales. “La bolsa es una herramienta más, una opción a largo plazo para una parte de tu patrimonio, pero no la solución mágica, ni el camino más eficiente si estás buscando libertad financiera”.

Invertir no es lo mismo que comprar para vivir, afirma Pau Antó. / Álvaro Monge

Mentira 3: "Los inmuebles ya no son rentables en España"

Al abrir Idealista y ver los altos precios se podría pensar que es verdad, sin embargo, el experto inmobiliario asegura que parte de una confusión, porque una cosa es que algunas zonas estén caras y otra muy distinta es que no existan oportunidades. “Invertir no es lo mismo que comprar para vivir, no buscas un piso perfecto, sino uno rentable”.

Mentira 4: "El trading y las criptos son el camino más rápido"

Este planteamiento resulta muy seductor y la realidad es que en estos mundos es muy difícil ser rentable. Con el trading, el 90% de las personas pierden dinero, e indica que, "según la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera en los Estados Unidos, menos del 10% de los 'traders' de acciones minoristas lograron obtener ganancias consistentes durante un periodo de 6 años". Algo que ocurre de forma similar con las criptomonedas.

A ellos se suman los negocios online, tiendas de dropshipping, de Amazon FBA o infoproductos que “no son malos modelos en sí, pero que requieren de tiempo, conocimiento, inversión en publicidad, atención al cliente, devoluciones, márgenes ajustados y una competencia brutal”.

Mentira 5: "Para invertir necesitas tener mucho dinero ahorrado"

Antón señala que esta es una de las barreras mentales que tiene la mayoría, “hoy existen estrategias donde lo que más pesa no es el dinero, sino el conocimiento, la visión y la acción”.

Mediante la intermediación, captando inmuebles o a través de estrategias como el Rent to Rent algunos han logrado invertir y sin necesidad de tener 50.000 euros en cuenta han comenzado a formarse, analizar inmuebles y entrar en el juego, precisa. “Puedes apalancarte con financiación, acuerdos o con personas que tienen el capital y no el tiempo y el conocimiento. El dinero es una herramienta, no una excusa y tener dinero ahorrado no significa saber invertir”.

Este último criterio es considerado por Pau Antón como muy peligroso, porque crea una especie de parálisis. “La gente que empieza con poco, pero piensa como inversor, avanza”, apunta.