Un trabajador accidentado en el Camp Nou denuncia que la empresa trató de tapar su siniestro: "Las ambulancias son solo para los muertos"

Ismail (nombre ficticio para preservar su anonimato) tuvo un accidente mientras trabajaba en las obras del Camp Nou. Era el pasado 4 de enero, cuando mientras cargaba material desde un camión se dobló un tobillo y cayó. Este joven palestino, huido hace unos meses de la invasión israelí y hoy instalado en Barcelona, denuncia que la empresa para la que trabajaba, una de las decenas de subcontratas que participan en la remodelación del estadio, trató de ocultar su accidente y se negó a trasladarle al hospital. También explica que al cabo de un mes de estar de baja médica la empresa le despidió, sin previo aviso.

Todos estos hechos los ha llevado a los tribunales, donde a través del bufete de abogados Col·lectiu Ronda ha interpuesto una demanda judicial contra Opportunity of a Lifetime S.L, la empresa que le contrató, y contra Rinko Instalaciones Internacionales S.L., la empresa para la que presuntamente realmente trabajaba. Ismail está pendiente todavía de que el magistrado fije fecha para el juicio y a la conciliación previa la empresa decidió no presentarse.

Ismail relata como tras doblarse su pie y caer, varios compañeros se acercaron a socorrerle. Después de constatar que no podía caminar, le llevaron entre varios a una de las enfermerías que los servicios de prevención de la obra -responsabilidad de Limak- tiene en el estadio.

"Vino uno de los encargados, me dijo que no tenía nada y me pidió un Uber. Yo insistí en que me dolía mucho y le pedí que llamara a una ambulancia para llevarme a un hospital. Su respuesta fue que 'las ambulancias son solo para los muertos'", afirma, en conversación con EL PERIÓDICO.

Según figura en la denuncia interpuesta y admitida a trámite ante los juzgados de lo social de Barcelona, Ismail acabó yendo al hospital con un taxi. Toda empresa tiene la obligación de dar parte a la autoridad laboral -ya sea a través del portal catalán CoNTA o del estatal Delta@2- de cualquier accidente que sufran sus empleados durante su jornada laboral. Y debe hacerlo en un plazo máximo de cinco días.

Ismail causó baja por incapacidad temporal el 4 de enero. El 17 de febrero, justo un día después de que finalizara su periodo de prueba en la empresa y tras poco más de un mes del accidente, la empresa le dio de baja en la Seguridad Social. Sin aviso, ni carta de despido.

Un procedimiento irregular y presuntamente ilegal, ya que toda empresa está obligada a ofrecer el derecho de audiencia a un empleado y notificarle el despido antes de materializarlo. Es por ello que desde el Col·lectiu Ronda reclaman la nulidad del despido y una indemnización de 30.000 euros por vulneración de derechos fundamentales.

"En cuanto a la salud, la seguridad y la prevención de riesgos, Limak cuenta con un equipo de profesionales que supervisa diariamente el trabajo y activa los protocolos establecidos en caso de emergencias, cubriendo a todo el personal involucrado en este proyecto", afirma, a preguntas de este medio, Limak, la empresa responsable de la obra.

Poco historial de accidentes

Las obras para la remodelación del Camp Nou empezaron en junio del 2023 y desde entonces el número de accidentes laborales oficialmente registrados ha sido mínimo, teniendo en cuenta la magnitud de la obra y su prolongación en el tiempo. En marzo de 2024 la autoridad laboral tuvo constancia de un herido grave, una vez que un empleado se cayó desde altura cuando montaba unas redes protectoras. En diciembre de ese mismo año hubo otro siniestro: un operario fue atropellado por un vehículo a la salida del estadio.

No han sido los únicos casos, pero sí los más graves oficialmente registrados. En mayo y octubre de 2024 los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir tras sendas peleas entre trabajadores dentro de las obras y hubo varios heridos leves.

El pasado 17 de julio el Futbol Club Barcelona anunció en rueda de prensa que estaba ultimando un convenio con los sindicatos más representativos en el sector de la construcción para "incrementar las verificaciones de que todo lo que se hace en esta obra esté fiscalizado y verificado”, según afirmó el director de operaciones del Espai Barça, Joan Sentelles.

A día de hoy ese convenio para dar entrada a las centrales a las obras y permitir que ejercieran esa fiscalización todavía no se ha producido. Fuentes de CCOO explican a este medio que las conversaciones no pasaron de allí y que ese anuncio público que realizó el Barça nunca se ha llegado a materializar.